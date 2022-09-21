Воевать боятся. Объявление частичной мобилизации привело к испугу у русских мужчин
Россияне ищут возможности уклониться от мобилизации, бегут за границу, а полиция начала задерживать протестующих против путинского указа
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: В некоторых городах российской федерации проходят митинги против объявленной президентом Владимиром Путиным мобилизации. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на российские СМИ и паблики в соцсетях.
Детали и комментарии:По информации источника, участников таких митингов задерживает полиция. В частности, в Екатеринбурге начались жесткие задержания протестующих. На опубликованном видео видно, как силовики забирают участников акции протеста по одному и ведут к автозакам. Впрочем, в настоящее время митингующих немного. Большинство россиян бездейственно. Многие жители РФ покинули страну сразу после объявления мобилизации. Сразу после выступления путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван. Об этом пишут Meduza и «Верстка».
Глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер в комментарии Helsingin Sanomat рассказал, что еще больше мужчин призывного возраста начали выезжать из России в Финляндию после того, как местные власти объявили о частичной мобилизации для участия в войне в Украине. Таннер добавил, что консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ. Финская оппозиция требует от правительства немедленно принять решение об ограничении на въезд для россиян в свете последних событий.
О том, что российские мужчины массово ищут другие способы избежать мобилизации, свидетельствует тот факт, что запрос «мобилизация» в поисковиках превысил запрос «порно». Об этом написал в Facebook CEO одесской IT-компании Василий Иванов. Различаются тренды только на Кавказе и в Республике Тува. там россияне до сих пор интересуются деньгами. «При этом спрос на «Ладу» не вылезает ни в одном регионе, как ни странно», – добавил Иванов.
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А вот чиновники и их дети воевать не собираются. Ведущий канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев в прямом эфире позвонил сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрию Пескову Николаю и под видом военкома предложил ему явиться для осмотра на следующий день в 10 утра, но тот отказался. «В 10 утра, конечно же, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я «хозяин» Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне нужно понять. вообще, что происходит и какие у меня есть права… Завтра, чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно… У меня проблемы защищать родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенные нюансы».
На вопрос, готов ли он записаться добровольцем, Песков-младший ответил, что нет. В частности, у него спросили, можно ли ставить галочку у его фамилии, «согласен ли уйти добровольцем на фронт»? «Нет, мне такую галочку ставить не надо». Затем он заявил, что «готов уйти, но это не по вашей просьбе»: «Вот если Владимир Владимирович мне скажет, что мне нужно туда идти, я туда пойду».
Отметим, что сегодня президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и пообещал поддержать фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины. Путин планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов. «Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю», — пообещал в Facebook командующий ВСУ Валерий Залужный.