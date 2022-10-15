Военный пилот за один день сбил пять дронов и две крылатые ракеты. Названо имя героя
А воин зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика уничтожил 4 крылатые ракеты выстрелами из ПЗРК «Игла».
Фото: В.Соколовой/Facebook A A+ A++
Событие: Председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой обнародовал фотографию и назвал имя военного летчика, сбил за один день сбил пять вражеских дронов и две крылатые ракеты и успешно катапультировался из поврежденного истребителя.
Детали и комментарии: Как сообщает Армия INFORM, три дня назад летчик с позывным KARAYA уничтожил пять иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта. В частности, три дрона военный авиатор уничтожил на юге Украины и два –; сверх Винница. А перед этим во время массированного ракетного обстрела Украины герой «приземлил» две крылатые ракеты российских кафиров, не дав им долететь до цели.
Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. В прямом эфире телемарафона «Единые новости» он уверенно заявил, что готов хоть завтра снова сесть в кабину истребителя, который, кстати, уже ждет отважного пилота в части. Говорит откровенно, что не прочь было бы уничтожать оккупантов и на F-16, однако и на советской технике с собратьями дадут рашистам прикурить.
«Враг, не имея успехов на поле боя, начинает переходить к террору гражданского населения, уничтожая не военные объекты, а детские площадки, остановки общественного транспорта и другие «центры принятия решений», – делится KARAYA. – В том числе применяет иранские дроны. Но мы за короткое время адаптировались и к такой угрозе. Хотя честно скажу, цель непростая, но мы достаточно успешно ее уничтожаем».
«Это наш пилот, который защищая небо Виннитчины, сбил п «шахидов» и две ракеты! Имя героя – Вадим. Спасибо!», – написал в Facebook глава Винницкого облсовета Вячеслав Соколовой.
Тем временем командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook рассказало об еще одном герое – воина зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика.
«За два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты кафиров точными выстрелами из ПЗРК «Игла».
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«Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь не сбитая крылатая ракета может натворить беды, – говорит Ярослав. – Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом провести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск – ракета вышла.И быстро перезаряжаешь ПЗРК!Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей «трубе» и продолжаю работать по целям».
Военное издание Армия INFORM рассказала о боевом подразделении 30-летнего Героя Украины Ярослава Мельника, который уничтожил в небе более 30 воздушных целей – 2011-09-20 как вражеских боевых самолетов разных типов, так и крылатых ракет и беспилотников.
Практически каждый боевой пуск батареи попадает во вражескую воздушную цель. Но Ярослав совсем не считает себя Героем. В эфире телемарафона «Единые новости» откровенно признался: самые трудные моменты – ; когда не удается «догнать» цель.
«Прилагаем максимум усилий, чтобы ни один оккупант не долетел до базового аэродрома. У нас с ребятами одно желание на всех — полностью очистить украинское небо! Сложнее работать по ракетам, да украинские воины чем дальше демонстрируют все более невероятные результаты!»
Ярослав убеждает, что он с собратьями будет продолжать защищать украинское небо, а российские самолеты и дальше будут падать на землю, как только будут решаться пересекать наше воздушное пространство.
«Это мы еще не начинали использовать новейшие тяжелые системы ПВО от западных партнеров! Поэтому, рашисты, чудитесь!» резюмировал Ярослав.