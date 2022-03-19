Военные готовы круглосуточно уничтожать воздушные цели противника над Киевом,— Жирнов
Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации генерал-майор Николай Жирнов. Фото: КГГА
Обстановка в Киеве и области сложная, но контролируемая. Сутки в столице прошли спокойно.
Столичная власть продолжает принимать непосредственное участие в эвакуации граждан из сел и городков Киевщины. Обеспечивает транспортом, помогаем с временным проживанием. Об этом рассказал глава Киевской городской военно-гражданской администрации генерал-майор Николай Жирнов.
«Наши силы Противовоздушной обороны в постоянной боевой готовности и готове круглосуточно уничтожать воздушные цели противника в небе над Киевом. Но стоит сказать, что впервые за эти дни столицу не обстреляли рашистские захватчики»,— отметил он.
Еще одну хорошую новость получили от наших коллег, воюющих в районе Попасной. Там переносным зенитным комплексом Стингера была сбита ракета «Точка-У». Это говорит о том, что у нас есть такое оружие, которым мы можем их сбивать и не давать уничтожать наши города и деревни.
Активные наступательные действия за сегодня не отмечены. Вражеские войска осуществляют перегруппировку и логистическое обеспечение своих подразделений, закрепляются на восхищенных рубежах и готовятся к возобновлению наступательных действий.
«Основные усилия оккупантов направлены на окружение Киева. Благодаря героизму украинских бойцов и устойчивому командованию сил обороны Киев удерживает свои рубежи. Каждый вражеский танк, каждый российский солдат будет уничтожен еще на окраинах города», — подчеркнул Николай Жирнов.В Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, 55 частных усадеб, 6 школ и 4 детские садики. Повреждены фасады, балконы и окна в 57 домах. Погибли 228 человек, в том числе 4 ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.
«Это болезненная статистика. Но враг тоже несет значительные потери. Личный состав украинской армии переполнен желанием уничтожать врага днем, ночью, в воздухе и на море»,— заметил Николай Жирнов.
Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни. Продолжают функционировать рынки и аптеки. Столица обеспечена достаточным количеством продовольственных товаров, медикаментов.
«Спасибо всем людям, кто остался в городе и обеспечивает работу важных инфраструктурных объектов, а также работают на экономику страны», — подытожил председатель Киевской городской военно-гражданской администрации.
В настоящее время в столице возобновили работу более 400 предприятий. Работающие кофейни, магазины и другой бизнес столицы обозначили на карте
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»