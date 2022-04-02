Военная администрация Киева продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы, Николай Жирнов
Фото после присяги. Прессслужба КМВА
Ситуация вокруг Киева остается сложной, но контролируемой. Противник понеся значительные потери, был остановлен, истощен и не достиг своей цели, в результате наступательных действий наших войск, отступает и оставляет населенные пункты вокруг города.
Об этом сообщил, подытоживая, как прошел день, председатель КМВА Николай Жирнов.
Враг отступает, но продолжает наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Потому опасность для населения остается.
На освобожденных территориях вокруг Киева продолжается зачистка, разминирование и предоставление гуманитарной помощи местным жителям. Силы обороны Украины рекомендуют воздержаться от посещения освобожденных территорий до завершения зачистки и разминирования.
Город продолжает жить в режиме военного положения. В усиленном режиме работает критическая инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы.
Подразделениями коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» в течение суток для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий. Обеспечено оперативное реагирование на 4 события.
Для усиления охраны объектов критической инфраструктуры Киева сформировано дополнительное подразделение охраны, личный состав которого сегодня принял присягу на верность Украинскому народу.
«Вместе работаем на победу, защищаем и защищаем нашу столицу! Нас не одолеть, вместе — мы сила! Итого к победе! Слава Украине!»,— подчеркнул Николай Жирнов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»