Водителю, который под хмельком сбил пешехода на Троещине, грозит 3 года заключения
Материалы дела передали в Деснянский райсуд. Фото из открытых источников
В Киеве будут судить водителя, который сбил мужчину у подъезда на улице Оноре де Балзака.
Событие произошло осенью 2021 года в Троещине. Водитель легковушки КИА наехал на 71-летнего пенсионера, который шел по тротуару возле дома. Как рассказал начальник отдела раскрытия преступлений в сфере транспорта следственного отдела Деснянского управления полиции Руслан Якуша, 39-летний мужчина по рулю иномарки был пьян.
«Потерпевшего с черепно-мозговой травмой и переломом ребер госпитализировали в больницу. Согласно выводу врачей, местный житель получил средней тяжести телесные повреждения», — сообщил Руслан Якуш.
Водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Сейчас материалы уголовного производства по обвинительному акту направлены в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения дела по существу. Мужчине грозит до трех лет заключения с лишением права управлять авто сроком от трех до пяти лет.
Раньше из-за пьяного водителя под Киевом пострадали три человека. Нетрезвый мужчина за рулем легковушки Kia Cerato выехал на встречающую полосу и врезался в автомобиль Skoda Octavia.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»