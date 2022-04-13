Водителям посоветовали значительно сбавлять скорость при пересечении заграждений на дорогах столицы

magictr | 13.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Водителям посоветовали значительно уменьшать скорость при пересечении заграждений на дорогах столицы

Николай Жирнов

Блокпосты остаются на улицах Киева.

Как сообщили в КВГА дорожные службы по согласованию с военными только расширяют проезжую часть демонтирование некоторых ограждений. На некоторых участках дороги остаются бетонные блоки или противотанковые ежи.

«Просим вас быть осмотрительными и не превышать допустимую скорость на дорогах, в том числе и при пересечении этих заграждений. Это может быть опасно не только для вашего авто, но и для вашей жизни и здоровья», — обратился к киевлянам.Председатель Киевской городской военной администрацииНиколай Жирнов.

Несмотря на то, что в стране война, необходимо придерживаться правил дорожного движения, как военным, так и гражданским.

Мэр Киева Виталий Кличко и Глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук сообщали о том, что несмотря на успешность операции по обороне и очистке Киева и окрестностей от российских оккупантов, война не завершена и о полной безопасности говорить рано. Именно поэтому жителям столицы не советуют возвращаться пока назад. Тем не менее, в Киев уже приехало 1 млн 300 тысяч жителей.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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