Водителям посоветовали значительно сбавлять скорость при пересечении заграждений на дорогах столицы
Николай Жирнов
Блокпосты остаются на улицах Киева.
Как сообщили в КВГА дорожные службы по согласованию с военными только расширяют проезжую часть демонтирование некоторых ограждений. На некоторых участках дороги остаются бетонные блоки или противотанковые ежи.
«Просим вас быть осмотрительными и не превышать допустимую скорость на дорогах, в том числе и при пересечении этих заграждений. Это может быть опасно не только для вашего авто, но и для вашей жизни и здоровья», — обратился к киевлянам.Председатель Киевской городской военной администрацииНиколай Жирнов.
Несмотря на то, что в стране война, необходимо придерживаться правил дорожного движения, как военным, так и гражданским.
Мэр Киева Виталий Кличко и Глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук сообщали о том, что несмотря на успешность операции по обороне и очистке Киева и окрестностей от российских оккупантов, война не завершена и о полной безопасности говорить рано. Именно поэтому жителям столицы не советуют возвращаться пока назад. Тем не менее, в Киев уже приехало 1 млн 300 тысяч жителей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»