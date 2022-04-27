Водителям напомнили три особых правила в столице
Водителям необходимо быть внимательными на дорогах города, где расположены блокпосты и блоки. Фото: прессслужба КГГА
Город живет в условиях военного положения, поэтому необходимо выполнять требования военных на блокпостах и соблюдать комендантские часы.
В столице многие блокпосты, которые нужны для нашей безопасности, напоминают в пресс-службе КГГА. Поэтому водителям необходимо соблюдать три простых правила.
- Пожалуйста, относитесь с пониманием к требованиям военных, предоставляйте документы, ведите себя спокойно. Это позволит избежать конфликтных ситуаций.
- Будьте внимательны на дорогах города, где расположены блокпосты и блоки, соблюдать правила дорожного движения. А также — не занимайте полосу для движения общественного транспорта, пропускайте кареты «скорой» и авто с гуманитарным грузом.
- Следуйте комендантскому часу. В Киеве она действует каждую ночь с 22:00 до 05:00. В настоящее время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуска военного коменданта города Киева.
Водителям необходимо быть внимательными на дорогах города, где расположены блокпосты и блоки. Фото: пресс-служба КГГА особых правила в столице» />
Велосипедистам тоже необходимо быть внимательными на дорогах города, где расположены блокпосты и блоки. Фото: прессслужба КГГА Из-за приступа к украинцам приходится отстаивать свою землю в бою, а также изменять традицию в тылу. В частности, в этом году городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»