Водителя, избившего киевлянина за замечание по поводу неправильной парковки, отправили за решетку
Суд отклонил ходатайство адвокатов о домашнем аресте. Фото из открытых источников
Водителя внедорожника Владислава С., едва не забившего до смерти мужчину на Левобережном массиве, арестовали на два месяца с правом внесения 992 тысяч гривен залога.
Такая мера пресечения выбрала подозреваемых По словам главы Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, мужчина полностью признал свою вину. Адвокаты просили избрать подозреваемому более мягкую меру пресечения — домашний арест, но суд отклонил их ходатайство.
Вопиющий инцидент произошел в пятницу, 14 января, около 11:30 на улице Андрея Аболмасова. Местный житель сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки.
Тот в ответ несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и начал добивать. К счастью, этому помешал водитель Hyundai, который проезжал рядом и остановился, чтобы помочь.
Он вовремя оттащил нападающего, иначе тот мог убить мужчину до смерти. Бедняга лежал без сознания. 44-летнего мужчину госпитализировали в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму.
Несмотря на то, что приехавшие на вызов полицейские разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры нападавшего задержали. Им оказался 24-летний житель Киевской области.
Ему сообщили о подозрении. За умышленное тяжкое телесное повреждение молодому человеку грозит от пяти до восьми лет заключения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Видео инцидента, который зафиксировали камеры наблюдения, можно посмотреть здесь.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»
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