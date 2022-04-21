Водители могут забрать свои автомобили из паркинга аэропорта «Борисполь»
21.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Автомобили выпускают без платы за парковку
Чтобы забрать авто нужно приехать лично, или доверить это другому человеку
Администрация ГПМА «Борисполь» сообщила, что оставшиеся на парковках автомобили на многоуровневом паркинге, владельцы уже могут забрать.
Для этого на блокности на въезде в аэропорт нужно предъявить:
- удостоверение личности;
- технический паспорт транспортного средства- оригинал или документ в приложении Действие.
- Передать права на управление автомобилем доверенному лицу можно в самом приложении.
Автомобили выпускают без платы за парковку.
Из-за нападения россии работа ГП «Международный аэропорт «Борисполь» приостановлена. Службы аэропорта продолжают работать во взаимодействии с государственными органами согласно инструкции и действующему законодательству Украины.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»