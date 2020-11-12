«Водитель вылетел из машины и начал наносить мне удары по лицу. Разбил очки … »
В центре Львова водитель , который сотрудничает с мобильным приложением Bolt , избил пассажира. Информация об этом появилась в нескольких сообществах в соцсетях. Есть и короткое видео инцидента … Айтал Сергеев, которого избил водитель, разместил в сообществе «Варта1» свою фотографию и комментарий. Под глазом у парня синяк, распухла губа … Что же стало причиной такой агрессии?
Как выяснила журналист «ВЗ», 26-летний парень вызвал такси через мобильное приложение сервиса Bolt. Вместе со своей девушкой и собакой породы хаски Айтал возвращался с дня рождения. Машину ожидал ул. Кривоноса, на скамейке. На часах была 22.40. На вызов приехал водитель автомобиля Toyota Corolla.
Прошу парня вспомнить момент, когда он делал заказ. «В дополнительном поле я указал, что еду с собакой. В приложении высветилась информация, что едет именно эта машина. Мы только открыли двери, не успели сесть в машину, как водитель сказал, что с собакой нас не повезет. Я говорю: “Мы указывали в приложения, будем с собакой”. На что он ответил: “В машине будет полно шерсти …”. Я спросил, зачем он тогда принимал заказ? ».
«Я не очень хотел спорить, – продолжает Айтал. – Это был вечер, после дня рождения очень хотелось домой. Я на нервах хлопнул дверью, при этом ничего не повредив. Водитель моментально вылетел из машины и начал наносить мне удары по лицу. Разбил очки … Далее побежал к авто и поехал. Я перекрыл ему дорогу, но это его не остановило. Он меня на капоте провез несколько метров … При этом я слышал, как он матерился. После этого вышел из машины и начал бить сильнее, бросать меня на машины, проезжавшие рядом … Моя девушка кричала, чтобы он остановился, но водитель не реагировал. Девушка вызвала полицию. Полицейские приехали минут через 25-30. И водитель уже убежал ».
Айтал написал заявление в Галицкий отдел полиции. После чего поехал в травмпункт, что в больнице на ул. И.Миколайчука. «Через 2:00 этот водитель написал заявление на меня, что я на него напал, – говорит парень. – И что у него ожоги глаза от перечного баллончика. Когда он напал на меня второй раз, я применил перцовый баллончик. Это видно на видео. Если у него было повреждено глаз, как мог ехать за рулем? Почему не дождался полиции, чтобы все рассказать? В травмпункте я его видел со спины. Врачи подтвердили, что это был именно этот водитель ».
В Айтал, по его словам, сломана носовая кость. И почти выбит зуб. У парня – брекеты, которые и придерживают зуб, чтобы не выпал. От ударов нарушилась вся конструкция. Придется идти к стоматологу.
Спрашиваю, как часто парень ездит в такси с собакой? «В 90% я езжу в такси с собакой. Было такое, что водитель не заметил отметки о том, что еду с собакой, но конфликта не было. Просто отказался от заказа, – говорит парень. – Моя собака не агрессивна, ему почти два года, и он привык к людям (Во время конфликта парень приказал, чтобы пес ушел. – Авт. ). В машине я сажаю его на пол, между ногами. В рюкзаке у меня был намордник. Если бы водитель сказал, что ему некомфортно, я бы одел собаке намордник. Я езжу с ним в общественном транспорте, тоже одеваю ему намордник ».
«Вы можете сбросить мне скрин заказ? Хотелось бы услышать мнение водителя. Возможно, там есть его контакты », – говорю. «К сожалению, не могу сбросить скрин. Потому что он отменил заказ, и оно в базе не отображается. Служба Bolt его номера не дает. Они мне только сообщили, что его заблокировали, и они готовы дать его данные на официальный запрос полиции ».” А вы этого водителя ранее не видели? ” – уточняю. «Нет, – говорит Айтал. – Я надеялся, этот инцидент зафиксировал чей автомобильный регистратор. Поэтому и выложил пост на «Дозору».
В Нацполиции Львовщины журналисту «ВЗ» сообщили, что по факту избиения открыли уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК, назначен медицинские экспертизы. Все обстоятельства выясняют полицейские.
Мобильное приложение Bolt
С нами сотрудничают многие водители, а также автопарки и транспортные компании, и мы тщательно отслеживаем обратную связь. Сейчас доступ водителя к платформе заблокирован. Наша служба поддержки сконтактувалася с водителем и пассажиром, чтобы узнать подробности инцидента. Мы готовы всесторонне содействовать расследованию, предоставляя необходимую информацию полиции.