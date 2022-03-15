Во время усиленного комендантского часа киевское метро не будет перевозить пассажиров

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Под время усиленного комендантского часа киевское метро не будет перевозить пассажиров

Станции метро будут проводить только укрытие. Фото: Борис Корпусенко

Движение поездов не будет осуществляться.

Во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия. Движение поездов не будет осуществляться.

Напоминаем, во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу.

Выходить можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Через внедрение в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта изменят график движения пассажирских поездов.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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