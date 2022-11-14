Во время встречи на Бали лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине
Америка продолжит поставлять оружие Киеву для борьбы со страной-агрессорой.
Событие: Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин сегодня провели переговоры на Бали, где проходит саммит «Группы двадцати». Среди прочего, обсуждали ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
Детали и комментарии:«Оба лидера обменялись мнениями по региональным и общемировым проблемам. Президент Байден поднял вопрос жестокой войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия», – говорится в пресс-релизе американской администрации.
Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также отметили неприемлемость использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине. Кроме того, глава Белого дома объяснил, что Соединенные Штаты будут продолжать активно конкурировать с КНР, но эта конкуренция не должна перерасти в конфликт. Он отметил, что США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи.
Соединенные Штаты Америки продолжат поставлять оружие Украине для борьбы со страной-агрессорской Россией. Вашингтон не будет участвовать ни в каких переговорах по нашей стране без участия Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Китая, которую транслировал телеканал «Эспрессо, пишет obozrevatel. Американский лидер подчеркнул, что Украина одержала значительную победу, освободив Херсон от оккупантов.
читайте также: он был готов «умереть за Россию». Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в Москве «На самом деле, отвоевание Херсона»; это очень знаковая победа для Украины, могу разве что аплодировать храбрости и мощи Вооруженных Сил и народа Украины. Сейчас трудно говорить, что это значит, но я хочу буду четким: мы будем продолжать поддерживать Украину, будем оказывать всю необходимую поддержку, чтобы они могли отстаивать свою позицию», — сказал Байден.
Также президент США подчеркнул, что сейчас нельзя обсуждать Украину без присутствия ее представителей, выразив уверенность, что России больше не удастся оккупировать никаких новых территорий нашей страны.
«Украина должна решать, как ей вести боевые действия. Мы понимаем, что война наверняка несколько замедлится, и у меня такая уверенность, что России не удастся оккупировать больше украинских земель», — добавил Байден.