Во время проверок детских лагерей в Башкирии за это лето выявлено более 1200 нарушений
Роспотребнадзор этим летом контролировал 1 446 организаций, предоставляющих услуги детского отдыха и их оздоровления. За летний сезон этого в них отдохнули свыше 130 тысяч детей. Во время функционирования лагерей проводились проверки.
Всего было проведено 587 проверок в ходе летней кампании, сообщаю в республиканском управлении Роспотребнадзора. По результатам 580 проверок обнаружено 1 213 нарушений.
Наибольший удельный вес выявленных нарушений санитарного законодательства составили нарушения текущего характера по несоблюдению санитарного режима в помещениях жилых корпусов, производственных помещений пищеблоков, ведения документации на пищеблоке и др. По всем фактам выявленных нарушений привлечены к административной ответственности 512 юридических и должностных лиц. Организациям, допустившим нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выданы предписания, которые выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Пресс-служба Роспотребнадзора