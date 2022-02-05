Во время пожара в Подольском районе погиб человек
05.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
При пожаре в Подольском районе погиб человек. Фото: прессслужба ГСЧС
Горела квартира на улице Электриков.
Вчера, 4 февраля в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на ул. Электриков 30/5, что в Подольском районе столицы.
Спасателям пришлось эвакуировать восемь жильцов из смежных квартир и из квартир выше расположенных этажей.
При тушении пожара в квартире, в которой произошло возгорание, нашли тело человека. Также пострадал мужчина, которого передали бригаде скорой помощи.
В 23:30 огнеборцы локализовали пожар, а 23:47 — ликвидировали.
На месте происшествия работали пять пожарных машин и 18 спасателей.
Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранительные органы .
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»