Во время пожара на лесном массиве погибла женщина

magictr | 08.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Во время пожара на Лесном массиве погибла женщина

На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели нашли мертвую женщину в комнате на диване.

Сообщение о пожаре на улице Кубанской Украины, 41/28, что в Деснянском районе, поступило чрезвычайным 7 января в 21:32. По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома.

Огонь полностью потушили в 22:28. На обгоревшем диване лежала мертвая женщина. Вероятно, она задохнулась угарным газом во сне. Обстоятельства трагического случая и причину возгорания устанавливают правоохранители. На месте происшествия работали 15 спасателей. На пожар выезжали четыре спецмашины.

А сегодня утром 22 спасателя Киевщины тушили огонь в церкви Успения Пресвятой Богородицы (УПЦ) в селе Григоровка Обуховского района. Горел купол храма и перекрытия.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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