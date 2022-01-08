Во время пожара на лесном массиве погибла женщина
На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Спасатели нашли мертвую женщину в комнате на диване.
Сообщение о пожаре на улице Кубанской Украины, 41/28, что в Деснянском районе, поступило чрезвычайным 7 января в 21:32. По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома.
Огонь полностью потушили в 22:28. На обгоревшем диване лежала мертвая женщина. Вероятно, она задохнулась угарным газом во сне. Обстоятельства трагического случая и причину возгорания устанавливают правоохранители. На месте происшествия работали 15 спасателей. На пожар выезжали четыре спецмашины.
А сегодня утром 22 спасателя Киевщины тушили огонь в церкви Успения Пресвятой Богородицы (УПЦ) в селе Григоровка Обуховского района. Горел купол храма и перекрытия.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»