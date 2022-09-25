Во временно оккупированном Херсоне ликвидировали одиозного нардепа-предателя Журавко
На днях он выложил в соцсети видеоролик, где якобы «проголосовал» на псевдореферендуме.
Событие: Российские ресурсы сообщают, что в воскресенье утром, 25 сентября, в оккупированном Херсоне обстреляли гостиницу в центре города. По предварительным данным, погибли два человека, в том числе нардеп-предатель Алексей Журавко.
Детали и комментарии: Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань уточнил в Facebook, что коллаборант погиб от произошедшего в отеле Play взрыва. Там находились и журналисты Russia Today, но они пока живы.
Алексей Журавко был инвалидом детства, не имел ног и одной руки. Воспитывался в Цюрупинском доме-интернате (Олешки). Занимался бизнесом, был связан с криминалом. В 2006 и 2007 годах избирался в Верховную Раду депутатом от Партии регионов. Во времена Януковича был правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью. Журавко оказал определенное влияние на политику в Херсонской области, пишет Новинарня. Но после Революции Достоинства он сбежал из Украины. В России Журавко стал инструментом русской пропаганды. Считается, что в начале войны в 2014-2015 годах он финансировал террористов так называемой «ДНР». От его имени уводили телеграмм-канал, профили в соцсетях. В декабре 2020 года СБУ объявила ему заочное подозрение за «активное участие в информационной войне против Украины, продвижение российских интересов на юге Украины, в частности Херсонской области, и за посещение оккупированных районов Донбасса и Крыма».
читайте также: «Они попали под каток». Футбольная сборная Украины сокрушила Армению в предпоследнем туре Лиги Наций УЕФА
Журавко вернулся в Херсон в конце апреля 2022 года, сотрудничал с представителями так называемой «администрации». Но, учитывая его психологическое и физическое состояние, должности ему не дали. Хотя дяди экснардепа Георгия Журавко оккупанты сделали гауляйтером Олешковской общины. 23 сентября предатель выложил в соцсети видеоролик, где якобы «проголосовал» на псевдореферендуме.