Во Львове прооперировали 9-летнюю девочку с ранением головы. Обломок бомбы повредил 11 сантиметров ее мозга
То, что ребенок выжил, медики называют чудом.
Фото предоставило Первое медицинское объединение города Львова В будущем Софийка мечтает стать певицей. A A+ A++
Софийку Вавринюк ранили при обстреле жилого квартала Николаева российскими кассетными снарядами. Теперь ребенок заново учится ходить и начинает говорить. До войны Софийкина семья проживала в селе Веселый Кут Николаевской области. “24 февраля я проснулась от грохота реактивного самолета, — вспоминает мама девочки Нина Вавринюк. — С этого момента наша жизнь перевернулась.
Соседний город Снегиревка, который всего в 25 километрах от Веселого Кута, в первые дни войны оккупировали рашисты. “Через нашу деревню дважды проходила российская техника. Почти с начала войны начались постоянные. обстрелы. Более двух недель мы жили без электроснабжения, — рассказывает женщина. — Люди начали бежать и из нашего села, и из соседних.
Нина с дочерью решила поехать в Николаев, потому что там якобы было безопаснее. Впрочем, опасности избежать не удалось. В тот день мама и Софийка пошли за помощью для переселенцев.
По дороге оттуда возле Николаевской областной детской больницы все и произошло.
“Сначала мы услышали громкие взрывы прямо над головой и попадали на землю, — говорит женщина. — Вокруг было настоящее ужас… Когда все немного стихло, мы с дочкой встали и побежали дальше. Но далеко убежать не успели, потому что обстрел возобновился.
Нина с дочерью сели под стеной. Мать пыталась закрыть ребенка собой. Когда все прекратилось, Нина открыла глаза и увидела, что у Софийки на голове кровь.
“Я закрыла рану рукой. У ребенка закрывались глаза, он потерял сознание. В панике я стала кричать:
“Помогите!” Стоявшие неподалеку мужчины подхватили ребенка на руки и понесли в ближайшую больницу, — вспоминает Нина. — Софийку сразу забрали в операционную, а я сидела в коридоре и молилась. “Хотя бы она была жива…” — проговаривала”.
Обломок бомбы повредил 11 сантиметров мозга пациентки и остановился в задней черепной ямке за 2 сантиметра до выхода в затылочном участке.
После операции Софийка пробыла в коме два дня. А когда открыла глаза, вскрикнула: “Мамочка!” В день обстрела в том месте погибли два человека — 40-летний мужчина и 23-летний парень.
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Из Николаева через несколько дней маму с дочерью отправили в больницу в Одессе, а уже оттуда эвакуационным поездом они добрались. Львов. Здесь маленькую пациентку теперь лечат в Первом медицинском объединении.
Врачи говорят: то, что Софийка выжила, — настоящее чудо.
“У дочери плохо работают правая рука и нога. Ей постоянно нужно делать упражнения, чтобы научиться снова ходить, — – говорит мама. — Также она слабо видит на левый глаз.
Женщина планирует вскоре повезти Софийку на реабилитацию в Нидерланды.
У девочки было повреждено доминирующее полушарие головного мозга. “Сложность травмы заключалась в том, что входное отверстие было в лобном участке, после этого осколок прошел фактически через весь мозг, а точнее, через срединные структуры, или так называемый ствол головного мозга”, — объясняет Михаил Ловга, заведующий отделением детской нейрохирургии.
“После таких травм большинство пациентов не выживают или остаются в так называемом вегетативном состоянии, — объясняет врач. — Девочка уже может концентрировать внимание, разговаривать. Да, еще есть слабость в правой части тела, но при такой травме это действительно чудо!”
Медики провели пластику дефекта с помощью титановой пластины и изъяли обломок, оставшийся в головном мозге. “Пациентка не будет проходить дополнительные хирургические вмешательства, — уверяет нейрохирург. — Все, что ей теперь нужно, — интенсивная физическая реабилитация от 6 до 12 месяцев. Только тогда мы сможем сказать, оставила ли травма остаточные дефекты.
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