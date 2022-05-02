Во Львов из Киева привезли более сотни писанок, которые «пережили» нападение кафиров
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Выставка у собора Святого Юра. Фото: Ольга Косова.
Впоследствии спасенные писанки, как символ традиций и оберега нашего народа, отправляются в путешествие по городам Львовщины и Европы.
Во Львове у собора Святого Юра открылась выставка метровых писанок, прибывших из столицы. Экспозиция называется «Писанки. Возрождение». -a196e39.jpg» alt=»К Львову из Киева привезли более сотни писанок, которые «пережили» нападение оккупантов» />
Киевляне и гости города должны хорошо помнить эти арт-объекты, ведь они украшали Софийскую площадь накануне Пасхи в 2016-2017 годах. Только тогда их было 585.
> >Впоследствии писанки переместили в ландшафтный парк «Добропарк», что в селе Мотыжин под Киевом. Но в конце февраля этого года в село зашла российская армия, а сам парк стал местом дислокации оккупантов. Целый месяц они жили здесь, а когда убегали, то похитили все, что могли найти, и на остаток подожгли дома.
> Из-за пожара из почти шестиста писанок уцелели всего 140. Спасенные арт-объекты теперь демонстрируют во Львове. Сюда из Киева их доставила директор маркетингового агентства «Averina agency» и волонтерка Анастасия Аверина.
«Часть писанок, которым удалось уцелеть, находилась в железном контейнере»,— рассказала «Вечернему Киеву» Анастасия. —«Побитые „яйца“ содержались в других складах, куда русские военные заходили, ложились, садились, толкали их. А писанки, которые были уничтожены полностью, лежали в зданиях, которые орки подожгли».
Повреждена писанка.
На площади Святого Юра писанки можно увидеть до 6 мая. Дальше они поедут по городам Львовщины. Анастасия надеется, что впоследствии выставку удастся показать и в странах Европы. -pisanok-jaki-perezhili-napad-okupantiv-8c53785.jpg» alt=»К Львову из Киева привезли более сотни писанок, которые «пережили» нападение оккупантов» />
Кстати, на днях во Львов прибыла голливудская актриса Анджелина Джоли. Она уже 21 год является посольством ООН в беженцев, и приехала в Украину, чтобы лично пообщаться с ранеными, вынужденными переселенцами и волонтерами.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»