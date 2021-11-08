Во дворах на Оболони заменили освещение
09.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Во дворе на Оболони
Ежедневные эксплуатационные и ремонтные работы предприятия это замена светильников, опор, ремонт систем освещения, а также очистка фонарных опор от несанкционированной рекламы. Киевляне чаще всего обращаются в Киевгорсвет о восстановлении освещения во дворах через городской контакт-центр 15-51.
Современная система освещения заработала на улице Джона Маккейна в Печерском районе Киева.
Екатерина НОВООБРАЗОВАНИЕ, «Вечерний Киев»