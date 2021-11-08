Во дворах на Оболони заменили освещение

magictr | 09.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В дворах на Оболони заменили образование </p> <p>Замена светильников. Фото Киевгорсвета </p> <p>На Оболони сети наружного освещения заменили на придомовых территориях по адресу Иорданская, 7, 9, 9Д, 5, 11. </p> <p>Заказчиком на капитальный ремонт выступил КП «Киевгорсвет». В предприятии уточнили, что ртутные и натриевые светильники заменили на 20 новых энергосберегающих светодиодных и установили 20 опор внешнего освещения. К подрядчикам подходили жители улицы и благодарили за работу, подчеркивая, что освещение придомовых территорий в ночное время — это залог безопасности каждого жителя дома. </p> <p><img class=

Во дворе на Оболони

Ежедневные эксплуатационные и ремонтные работы предприятия это замена светильников, опор, ремонт систем освещения, а также очистка фонарных опор от несанкционированной рекламы. Киевляне чаще всего обращаются в Киевгорсвет о восстановлении освещения во дворах через городской контакт-центр 15-51.

Современная система освещения заработала на улице Джона Маккейна в Печерском районе Киева.

Екатерина НОВООБРАЗОВАНИЕ, «Вечерний Киев»

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