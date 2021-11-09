Внешкольное учреждение столицы: направления и особенности
Более 11% кружков и секций — спортивные. Фото: Борис Корпусенко
Образовательное агентство города Киева подготовило портрет киевского заведения внешкольного образования.
В столице насчитывается 98 кружков и секций, в среднем в одном внешкольном заведении учится 1849 воспитанников. Согласно статистическим данным, больше всего учреждений внешкольного образования художественно-эстетического (46%) и физкультурно-спортивного (11,8%) направлений. Меньше всего — эколого-натуралистичного (1.1%) и пластовых и скаутских объединений (0, 1%). .
Общей проблематикой являются старые помещения (трети зданий свыше 50 лет), а 9,5% арендуют помещения.
К Дню украинской письменности и языка Всеукраинский челлендж «Учи на украинском», призванный популяризировать преподавание на государственном языке в сфере внешкольного образования.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»