Вместо рясы — костюм пожарного: как монахи стали спасателями
Их команда насчитывает шесть человек во главе с настоятелем. “Наша обязанность — помогать людям в беде», — говорят они. — костюм пожарного: как монахи стали спасателями» />
и Криштиану Роналду. ПятираФото ГСЧС Добровольческую пожарную бригаду поздравил митрополит Эпифаний A A+ A++
Святовоскресенский монастырь ПЦУ на Повстанческих могилах расположен на границе Ровенской и Тернопольской областей. Братия, которая прошла обучение и овладела навыками пожарных, собирается выезжать на вызовы в пять ближайших сел Мизокского общества.
Населённые пункты небольшие. У всех около двух тысяч человек. “Но этот район удален, до соседних сел пожарная машина не успевает доехать вовремя, то есть за 7 минут, — рассказывает настоятель монастыря отец Онуфрий. — Пожарная часть будет на полном содержании монастыря. Естественно, ее мощности не такие, чтобы помассировать большой пожар, но сдержать огонь сможем.
Монахи прошли 140 часов обучения. “Это подготовка к гашению, практика навыков, езда на машине, сборка и разложение рукавов, — говорит отец Онуфрий. — Всё довольно легко нам дается. Мы и физически хорошо подготовлены, ведь обрабатываем 200 гектаров земли. после утренней молитвы к вечеру работаем в поле”.
Команда пожарных насчитывает шесть человек во главе с настоятелем. Кроме монахов она включает работников лесного хозяйства и крестьян.
Пожарную машину монастырю подарила областная Служба спасения. У нее есть бак на 600 литров, который будут наполнять в местном озере. Воды должно хватить на 5 — 10 минут тушения пожара, пока не прибудет помощь профессиональных спасателей. “Машина — европейского образца. Полностью укомплектована ”, — уточняет настоятель.
Своими усилиями братия построила у келий утепленный гараж для транспорта. Зимой здание будут отапливать, чтобы в машине не замерзла вода.
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“Чтобы стать пожарным-добровольцем, для начала следует обратиться в органы местного самоуправления, оттуда передадут информацию областному управлению ГСЧС. Человек пройдет обучение, которое длится до трех месяцев, в наших подразделениях, — говорит Дмитрий Мельник, пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области. — Таких добровольцев могут привлекать к работе профессиональных спасателей не только во время пожара, но и, скажем, произошли. наводнение или метель”.
На Ровенщине создано 68 добровольческих подразделений пожарных. По словам Дмитрия, они эффективно работают — бывает, что сами, без помощи профессиональных пожарных, ликвидируют пожары.
Обеспечить волонтеров снаряжением и техникой — обязанность территориальных общин. По возможности это может взять на себя областная служба спасения, как в случае с командой монахов.
“Братия получила от нас польскую технику, которую нам предоставили коллеги из-за границы, — добавляет Дмитрий. — Теперь украинским пожарным службам активно помогают пожарные не только из Польши, но и из Великобритании, Франции, Италии. Ведь из-за войны многие пожарные части уничтожены”.
“Наша обязанность — помогать людям в беде, — напоследок говорит отец Онуфрий. — Поэтому выполняем его с максимальной ответственностью.