Вместе с Украиной: иностранные художники создают замечательные муралы
Уличные художники по всему миру все активнее приобщаются к поддержке Украины.
За 44 дня войны муралы, посвященные Украине и нашим защитникам, создали в США, Великобритании, Польше , Латвии, Чехии, Швейцарии, Австралии, Индонезии и других странах.
Благодаря этим арт-объектам улицы многих дружественных государств будут долго сохранять память о победе украинских воинов и искалечены россией судьбы гражданских граждан.
Также в Париже, возле музея Помпиду, появился мурал, демонстрирующий героичность украинского народа. Автором изображения стал наш соотечественник художник Никита Кравцов. На стене указано «Vive la résistance ukrainienne!», что в переводе означает — «Да здравствует украинское сопротивление!».
Патриотические стенописи появляются и в Киеве. Так, на Оболони новую работу представил художник Саша Корбан. Автор отмечает, что когда создавал этот арт-объект, совсем недалеко шли бои за освобождение Бучи и Ирпеня.
Также раньше «Вечерний Киев» писал, что один из первых муралов с осуждением войны появился в польском городе Познань с изображением путина в образе лорда Волдеморта. Еще одну стенопись посвятили братьям Кличко в городе Гданьск.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»