Власти Тернополя запретили уличным музыкантам петь на русском языке
На улицах города не будет песен, которые провоцируют разгар вражды на национальной, религиозной почве.
img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/06/9a33821cd210881d5bcf5f3a3e47e911.jpg» alt=»Власть Тернополя запретила уличным музыкантам петь на русском языке» A A+ A++
Событие:В Тернополе уличным музыкантам запретили петь по-русски. Такое решение принял исполнительный комитет городского совета.
Детали и комментарии: В частности, нельзя исполнять произведения, которые провоцируют разгар вражды на национальной, религиозной почве или носят нецензурный характер. Музыкантам запретили выступать в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотических средств, а также в дни траура, дни памяти и на время проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, решением утвердили список локаций, условия и время проведения уличных выступлений в Тернополе.
Как пояснил городской голова Сергей Надал, в городе много местных и музыкантов из других регионов, которые выступают и собирают средства на нужды Вооруженных сил Украины. «Итак, чтобы избежать недоразумений, жалоб от тернополян и гостей города на шум или громкую музыку, были определены места, где можно использовать звукоусилительную аппаратуру для вокала или инструментов», — говорит он. Всего в городе согласовали 18 локаций для выступлений. К тому же на одной локации в течение дня один музыкант или группа могут непрерывно выступать не дольше 2 часов, а время между выступлениями разных музыкантов должно длиться не менее 30 минут.
Отметим, что в центре Ивано-Франковска прохожий избил уличного музыканта за исполнение песни на русском языке. Видео инцидента обнародовал телеграмм-канал «Ивано-Франковск 24/7». Группа молодых музыкантов посреди улицы под гитару исполняла русские песни, и это не понравилось проходившим рядом мужчинам. Один из них сделал замечание и заявил, что не разрешит петь в своем городе на русском языке. «На этом языке говорят военные, которые убивают наших детей», — сказал мужчина. В ответ девушка из компании музыкантов заявила, что «живет в свободной стране». Спор перерос в шарпанину. Затем мужчина ударил одного из ребят, и тот от удара упал на мостовую. Как сообщил zaxid.net со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области, пострадавший музыкант сказал правоохранителями, что претензий нет, а заявление на нападающего писать отказался.
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В Украине вообще предлагают запретить российскую музыку в публичных местах, на радио и ТВ. Как сообщил нардеп Александр Санченко, в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. «Он полностью и бессрочно ограничит присутствие творчества русских артистов в украинском пространстве, в том числе запретит публичное исполнение русских песен, а также радио и ТВ», — цитирует нардепа «Украинская правда». — Также законопроект предлагает увеличить квоты для украинского контента. Это позволит укрепить позиции национального музыкального продукта».
В то же время российских певцов, осуждающих агрессию против Украины, этот запрет минует. Для этого в Совете национальной безопасности и обороны создадут и будут обновлять специальный Перечень музыкальных исполнителей. Чтобы попасть к нему, россиянам нужно будет подать заявление о включении в этот список через Службу безопасности Украины.