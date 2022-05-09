Власти Праги лишили маршала СССР Ивана Конева статуса почетного гражданина

magictr | 09.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет

Власть Праги лишила маршала СССР Ивана Конева статуса почетного гражданина

Депутаты магистрата Праги 9 мая лишили маршала Советского Союза Ивана Конева звание почетного гражданина города. Окончательное решение должен принять городской совет, где большинство его поддерживает.

Об этом сообщает чешское издание CTK.

В то же время маршал участвовал в бомбардировке чешского города Млада-Болеслав в 1945 году, жертвами чего стали сотни людей, подавление антикоммунистического восстания в Венгрии 1956 года, а также возведение Берлинской стены в 1961 году.

Решение раскритиковал глава оппозиционной партии YES Ондржей Прокоп, назвав его попыткой переписать историю. Он подчеркнул, что Конев участвовал в освобождении Чехии от нацистов. ятник Ивану Коневу. В ответ Следственный комитет России возбудил дело по статье о "реабилитации нацизма". Министерство иностранных дел Чехии отклонило вмешательство российских государственных органов во внутренние дела страны. В том же году площадь, на которой располагалось посольство РФ в Чехии, получила имя Бориса Немцова в феврале, к п. й годовщины со дня убийства политика. Российское посольство заявило, что отныне будет использовать в качестве официального адреса консульского отдела в нескольких сотнях метров.

  • Позже Чехия выслала двух российских дипломатов, обвинив их в попытке отравления депутатов муниципалитета Праги. Россия возразила обвинения и в ответ сама выслала двух чешских дипломатов.

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