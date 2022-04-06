Власти Киева организуют престуры в горячие точки области
Журналисты в Буче. Фото: Борис Корпусенко
Таким образом город руководство города хочет, чтобы как можно больше журналистов продемонстрировали мировые последствия геноцида.
В условиях военного положения прессслужба КГГА изменила механизм работы с прессой, чтобы официальная информация была максимально доступна. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Важно, чтобы мир знал правду о том, что на самом деле происходит сейчас в украинских городах, поселках и селах. И, конечно же, в столице. Поэтому для представителей СМИ город совместно с Министерством внутренних дел организует престуры на важные объекты, предоставляя транспорт и организационное сопровождение», — отметил Поворозник.
Сейчас действуют и новые правила освещения в СМИ работы больниц, чтобы медучреждения не стали мишенью врага. Следуя этим правилам, город показывает прессе, как работают медики, лечащие раненых в результате действий оккупанта, или где рождаются маленькие украинцы.
Также организуют визиты прессы в укрытие, в которых горожане вынуждены скрываться от авиаударов врага. Для поездок в пригород, где шли бои, организуются специальные выезды совместно с МВД.
В то же время рассылка анонсов событий для прессы, организуемой КГГА в условиях военного положения, теперь также осуществляется на двух языках.
Подписаться на рассылку можно, заполнив нужную форму:
- Русский: < u>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-u4LjtXWE088u28DTcv3Ks-KeZiV-9D0L6SQc-TcgEktV8A/viewform
- English: https://docs .google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhQVJjVsgRDf5W3xPCUqT4l0_Wbt6-AmITe_qG0rK-SNGwyA/viewform
Чтобы журналисты могли оперативно получать ответы на . Задать вопрос также можно на двух языках. >
https://kyivcity.gov.ua/dlya_zmi/kontakti_dlya_zmi_257968.html
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев »