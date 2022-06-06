Владимир Зеленский назвал число украинских героев «Азовстали», находящихся в русском плену
Украинский лидер выразил убеждение, что защитников Мариуполя все же вернут домой.
Событие: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в руках российских оккупантов находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из «Азовстали». Об этом глава государства заявил журналистам, его цитирует «Интерфакс-Украина».
Детали и комментарии:«Вопросом (обмена пленных) занимается ГУР, — сказал 44-летний президент. — На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ… Мы знаем о чем с россиянами договариваться, мы знаем эту цену. Мы знаем, что им нельзя доверять… ГУР должен заниматься этим вопросом и дать результат. Результат единый — вернуть людей домой».
По словам главы государства, всего в России находится более 2500 украинских защитников из «Азовстали». Он отметил, что первой поставленной перед ГУР задачей было вывести украинских военнопленных живыми, и она выполнена в полном объеме. «Первая часть была — вывезти людей живыми. Я считаю, что ГУР первую часть выполнил. На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой… Они в этом плане лучшие специалисты… Я им лично доверяю. Мы ждем от них но мы не можем ежедневно их спрашивать: «ну что там?»
Отметим, что жена командира полка «Азов» недавно заявила, что пленные не подверглись насилию. По словам эксомбудсменки Людмилы Денисовой, бойцы, которых содержат в Оленовке Донецкой области, сообщали, что «у них там Бухенвальд, очень плохо с едой, раненым не предоставляют лечение».
читайте также: Фильтрационные лагеря для украинцев: россия воспроизводит страшное историческое преступлениеМинистр юстиции Денис Малюска рассказал, в каких условиях наше государство удерживает российских пленных. «Украина придерживается Женевской конвенции и обеспечивает пленных оккупантов питанием, средствами гигиены, медицинскими услугами и предоставляет полный доступ к ним представителям Красного Креста, — цитирует Малускую прессслужба министерства. — Был создан лагерь для военнопленных, где находятся лица, относительно которых нет обмена: только захваченных военнопленных или планирующихся к обмену размещают в учреждениях исполнения наказаний Минюста практически по всей территории Украины, необходимо содержать российских военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц. , совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Военнопленные – это в первую очередь обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена».
Также министр подтвердил, что в России условия содержания украинских военнопленных отличаются. «В отношении некоторых обеспечивается стабильно нейтральное отношение. К некоторым же есть случаи применения и пытки, и ненадлежащего содержания. В таких кейсах необходимо реагировать и начинать уголовные производства по данным фактам», — сказал Малюска.