Владимир Путин созвал Совбез, на котором объявил о кибервойне против России, а руководитель украинской разведки уверяет, что диктатор просто попал в тупик
Кирилл Буданов подчеркнул, что Путин выбрал худший и жестокий среди всех вариантов, которые он имел перед войной. rss что диктатор просто попал в тупик» />
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Событие: Президент россии Владимир Путин собрал онлайн заседание Совбеза, на котором заявил, что против его страны в информационном пространстве ведется полномасштабная война и поручил разработать госсистему защиты информации.
Детали и комментарии:«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, — пожаловался 69-летний диктатор. — С началом специальной военной операции на Донбассе в Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути против россии настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации».
Путин со ссылкой на специалистов отметил, что хакерам-одиночкам это не под силу. «Атак наносят из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур. Совершаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры россии. В первую очередь, под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые». порталы и сети.Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти.В большинстве случаев используется следующая тактика атак: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками-фальшивками. , — рассказал президент РФ.
Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что президент РФ находится в тупике, поскольку не может ни прекратить войну против Украины, ни выиграть ее. «Путин в абсолютном тупике, — сказал Буданов. — Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что россия совсем не так сильна и великое государство, которое он хотел изобразить… В то же время, меня удивляет русская глупость.Из всех вариантов, которые были у путина перед началом войны, он выбрал самый жестокий и худший.Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний, и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат».
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36-летний Буданов также подчеркнул, что Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска. «Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года», — сказал Буданов. Руководитель ГУР отметил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. «Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые у нее есть, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, к стратегическим бомбардировщикам. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного».
Ранее Кирилл Буданов высказывал мнение, что война россии против Украины может закончиться двумя путями: распадом РФ на три и более частей или сменой российского руководства.