Владимир Путин рассказал о льготной ипотеке на строительство ИЖС
Президент Владимир Путин рассказал о программе льготной ипотеки при строительстве частного дома. Льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть введена, решение можно считать уже принятым, заявил глава государства на встрече с работниками и строителями завода «Цемикс» в Башкирии.
Что касается льготной ипотеки на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека — и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства.
Владимир Путин, Президент РФ
Президент также добавил, что в таком случае должен быть заключен соответствующий договор подряда либо с юридическим лицом, либо с частным предпринимателем.