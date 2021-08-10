Владимир Путин рассказал о льготной ипотеке на строительство ИЖС

magictr | 10.08.2021 | Новости | Комментариев нет

Президент Владимир Путин рассказал о программе льготной ипотеки при строительстве частного дома. Льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть введена, решение можно считать уже принятым, заявил глава государства на встрече с работниками и строителями завода «Цемикс» в Башкирии.

Владимир Путин рассказал о льготной ипотеке на строительство ИЖС

Что касается льготной ипотеки на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям она может быть использована, эта льготная ипотека — и для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства.

Владимир Путин, Президент РФ

Президент также добавил, что в таком случае должен быть заключен соответствующий договор подряда либо с юридическим лицом, либо с частным предпринимателем.

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