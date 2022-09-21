Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации и заявил о готовности применить ядерное оружие
В ряды рашистской армии собираются привлечь около 300 тысяч человек.
A A+ A++
Событие:Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и уже подписал соответствующий указ. Об этом российский диктатор сообщил в своем обращении, традиционно использовав нарративы «угрозы мероприятия» для россии.
Детали и комментарии: «Призову на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеют определенные военно-учетные специальности и опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин, уточнив, что мобилизация в России стартует уже сегодня, 21 сентября.
Также 69-летний кровавый диктатор заявил, что цель Запада – mdash; ослабить, разъединить и уничтожить в конце концов россия. «Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распастись на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Тем, кто позволяет себе такие заявления относительно России , хочу напомнить, что наша страна также имеет разные средства поражения. При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все средства, которые есть в нашем распоряжении. Это не блеф», — сказал путин.
Министр обороны Сергей Шойга уточнил, что в ходе частичной мобилизации собираются призвать около 300 тысяч человек, напомнив, что мобилизационный ресурс РФ составляет более 25 миллионов человек, поэтому частичной мобилизации подлежат более 1%. «Это — агония! — отреагировал в Facebook советник министра МВД Украины Антон Геращенко. — Путин вслед за Каддафи и Милошевичем пошел ва-банк! Будет ли он разорван толпой или умрет за решеткой — мы с вами увидим вскоре. Россию снова ждет 1917 год — кровавые бойни, смута и гражданская война».
Что касается псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, то Владимир Путин сказал, что он поддерживает их «присоединение». «Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не отозваться на их стремление определять свою судьбу. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — сказал путин. 20 сентября оккупанты почти одновременно озвучили даты проведения псевдореферендумов относительно незаконного присоединения к России захваченных россиянами частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Эти фейковые мероприятия запланированы с 23 по 27 сентября. Российские биржи на эту информацию отреагировали резким падением акций. Кроме того, российский парламент вчера криминализировал добровольную сдачу в плен. До объявления частичной мобилизации кремль пытался собрать военных среди отбывающих наказание.Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины ничего не изменит. Украина и дальше будет освобождать свою землю. Вицепремьер-министр по вопросам ВТО Ирина Верещук, со своей стороны, призвала украинцев не участвовать в подставных действах оккупантов. Председатель Офиса президента Андрей Ермак после появления первых сообщений о подготовке срочных псевдореферендумов подчеркнул, что это свидетельствует о страхе разгрома. Сергей Кириенко. В конце августа должностное лицо Государственного департамента отмечало, что эти фейковые референдумы могут состояться в ближайшие недели, но Украина, США и международное сообщество знают — сколько бы ни посадили российских солдат и марионеточных чиновников, кремль не сможет силой изменить границы суверенной Украины.
По данным американской разведки, россия готовила «референдум» еще и для Харьковской области, но тогда украинские защитники еще не начинали контрнаступление, в результате которого освободили значительную часть территорий.