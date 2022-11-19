Владимир Путин и его двойники. «Все они делали пластические операции, чтобы походить»
Председатель украинской разведки заявил о существовании двойников президента России. Чем они отличаются от “оригинала”?
● Каждый «Путин» имеет разную ушную раковину. Фото из открытых источников A A+ A++
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказывает, что Владимир Путин в целях безопасности использует свои “копии”. В интервью британским журналистам Буданов рассказал, что двойников, которых Кремль использует “в особых случаях”, у российского диктатора может быть по меньшей мере трое.
“Все они делали пластические операции, чтобы быть похожими на Путина. Единственное, что их выдает, — рост. Это видно на видео и фото. Также — жестикуляция, язык тела, а еще — ушная раковина, поскольку она уникальна у каждого человека”, — объяснил начальник ГУР.
“По моим наблюдениям, нынешний президент России имеет двух двойников, — говорит Дмитрий Попов, профайлер, кандидат психологических наук, с 2015 года тщательно изучающий особенности вида и поведения российского диктатора. — Они отличаются от “оригинала” поведением, соотношением определенных частей лица. Это легко увидеть, взяв в руки линейку и измерив расстояние между разными частями лица”.
Дмитрий Попов сомневается в том, что нынешний президент России — это тот самый Владимир Путин, который в свое время носил чемоданы по Анатолию Собчаку: “Нынешний Путин, которого называют настоящим, и тот Путин, впервые ставший президентом России, очень отличаются друг от друга”.
У настоящего Путина поражена правая часть опорно-двигательного аппарата, говорит профайлер. “Причин я не знаю. Может быть, онкология. Возможно поражение нервной системы, — предполагает Дмитрий Попов. — Но точно знаю, что правая рука и правая нога Путина не работают полноценно. Это можно было увидеть во время доклада Сергея Шойгу о взятии Мариуполя. Тогда Путин 12 минут слушал министра обороны, сидя в одной позиции, а его правая рука была неподвижна. Во время некоторых выступлений у “Путина”, так сказать, живо работают обе стороны туловища. Примечательно, что это его двойники.
На одном из выступлений в Госдуме президент России взял стакан с водой левой рукой. Впрочем, Путин — праворукий, и должен был взять стакан именно десницей. Во время визита в Тегеран “Путин” моторно сбежал с трапа самолета. Это был не 70-летний дед, а значительно младший его двойник. Читайте также: СБУ сообщила о новых подозрениях митрополиту московской церкви из Винницкой области
Психолог замечает и другие несовпадения в поведении Путина. “В Иране на президента Турции Эрдогана “Путин” ждал около минуты, при этом вел себя очень спокойно, — говорит Дмитрий Попов. — Настоящий Путин после такого унижения не смог бы сдержать раздражение.
На вопрос, можно ли различить Путина и его двойников по голосу, Дмитрий Попов говорит: “Допускаю, что, кроме мимикрии (имитации. —Авт.), тренировок с адаптации голосов к оригиналу, были еще хирургические вмешательства. Все три голоса очень приближены друг к другу. Я их различить не могу”.
“Россия действительно может использовать двойников Путина, но только на демонстрационных мероприятиях, где роль президента сводится к самому присутствию, — считает Виктор Ягун, генерал-майор СБУ. — Да, помахать ручкой к людям может и двойник. А на официальные встречи и переговоры ездит настоящий президент.
Бывший заместитель главы СБУ также развеял миф, что даже после смерти Владимира Путина Россией может руководить его двойник. “Нет, это нереально, — убежден Виктор Ягун. — В мире такого не было, нет и не будет. Максимум, что удастся Кремлю, это скрыть на неделю или два известия о смерти Путина”.