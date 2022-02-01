Владимир Орловский — выдающийся академик живописи и певец украинской природы
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Владимир Орловский. Фото из открытых источников
1 февраля в Киеве в дворянской семье родился выдающийся украинский художник, один из лучших пейзажистов второй половины XIX — начала XX века Владимир Донатович Орловский (1842-1914).
Современн называли этого художника «искателем солнечного света» и «несравненным воспевателем южной природы», по уровню мастерства и дарования сравнивая художника с гениальным Иваном Айвазовский.
Владимир Орловский умел увидеть особое очарование в повседневной жизни. Он не просто изображал увиденное, а передавал свое отношение к этому пейзажу. И чем больше вглядываешься, тем глубже проникаешь в тайны природы. Его полотна словно приглашают окунуться в очарование и великолепие родных пейзажей. >
Красота украинской природы с детства вдохновляла Владимира Орловского. Фото из открытых источников
Хист к рисованию проявился у мальчика с раннего детства. Летом его семья жила в имении в деревне Опачичи на Киевщине, где будущий художник часто любовался красотой природы и изображал ее в первых работах.
Правда, строгие родители совсем не разделяли восторг сына: мать предпочитала видеть его известным врачом, а отец не одумал для сына никакой карьеры, кроме военной и даже отдал его в Киевский кадетский корпус.
Уже во взрослом возрасте художник будет вспоминать: «Живопись я люблю больше жизни. С детских лет испытал из-за него немало горя, проклятия отца и горькие слезы матери».
ЗНАКОМСТВО С ТАРАСОМ ШЕВЧЕНКО< /p>
Императорская академия искусств в Петербурге в XIX веке. Фото из открытых источников
В 12 лет, Владимир становится учеником Второй киевской гимназии. Его наставником и опорой становится известный художник Иван Сошенко, работавший учителем рисования. Он не только убедил строгих родителей относительно таланта их сына, но и написал рекомендательное письмо, отправив его в Петербург к своему другу Тарасу Шевченко.
Талант юноши произвел большое впечатление на выдающегося Кобзаря, он начал давать частные уроки способному киевлянину. В письме Тарас Григорьевич писал: «К мне каждый день приходит Орловский, кажется, из него будут люди».
Молодого художника приняли в Академию искусств без вступительных экзаменов благодаря рекомендациям Тараса Шевченко и рисункам, которые Орловский предоставил конференц-секретарю академии Михаилу Львову.
Со всей страстью своей глубокой натуры Орловский полюбил Великого Кобзаря на всю жизнь и не изменял этому чувству при любых обстоятельствах.
ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ И СТАЖИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕ
В. Орловский «Море близ Судака». Фото из открытых источников Наставником Владимира Орловского в годы обучения в Императорской академии искусств становится известный художник — маринист Алексей Боголюбов. Именно он научил своего ученика изображать не только красоту суши, но и морскую стихию. За годы обучения Владимир получил все академические награды, которые можно получить.
В 1868 году — окончил Академию искусств с названием классного художника 1-й степени, а за крымские виды получил золотую медаль и право поездки на средства учебного заведения за границу.
В течение следующие семь лет художник живет и работает в Европе, путешествуя Францией, Швейцарией, Италией и Германией, где активно изучает произведения мирового искусства и новаторские идеи импрессионизма, которые зарождались на то время.
Владимир Орловский «Пляж в Порте д'Анцио». Фото: галерея искусств Даев 33»
Ранние пейзажные произведения Владимира Орловского выдержаны в традициях академического искусства. Переломным стало знакомство с достижениями барбизонской школы во Франции. Орловский отказывается от условных атрибутов классического пейзажа и обращается к реальным мотивам украинской природы. Много работая на пленэре, художник пытается выявить характерные черты украинского ландшафта, изучает особенности передачи света, воздуха.
В 1874 году за свои карты «Закат», «Вечер », «В степи», и другие произведения получает почетное звание академика живописи, а через несколько лет, после завершения его визита в Италию, Владимир Орловский приобретает статус профессора пейзажной живописи.
ЛЮБИТЕЛЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ И АРИСТОКРАТИИ
Картины Орловского пользовались большой популярностью, среди его заказчиков были известные аристократы и дворяне, а также царская семья. Его работы украшали императорские дворцы и художественные салоны.
По воспоминаниям современников его панорамные романтические пейзажи даже не доходили до выставок, их покупали прямо в мастерской…
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В.Орловский «Летний день» 1884 год. Фото из открытых источников
Имя Владимира Орловского сопровождал постоянный успех, громкая слава и значительное состояние. По уровню художественного дарования его картины сравнивали с Иваном Айвазовским, а самого художника признавали ярким представителем реального направления пейзажной живописи.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КИЕВУ
«Царский сад в Киеве» 1900 год. Фото из открытых источников
Пик наибольшей популярности художника пришелся на 80-е годы, но суровый климат Петербурга негативно сказывался на здоровье Орловского, страдавшего туберкулезом.
В 1886 году он вместе с семьей возвращается в родной город, где проживает в роскошной шестикомнатной квартире на улице Десятинной, 14. Вскоре у Владимира Орловского нанял там мастерскую и комнату художник Михаил Врубель. Он прожил здесь зиму 1886—1887 годов, работая над темой «Демона» и эскизами росписей Владимирского собора…
Над Днепром в Киеве. Фото из открытых источников
За несколько лет решением Киевской городской думы от 18 октября 1889 года, Владимир Орловский получает земельный участок в Кадетском переулке (ныне улица Гоголевская, 28). Там по проекту выдающегося киевского зодчего Владимира Николаева, он возводит двухэтажный особняк в стиле неоренессанса. -tanbspospivuvach-ukrayinskoyi-prirodi-00cc3ef.jpg» alt=»Владимир Орловский — выдающийся академик живописи и воспетель украинской природы» />
Имение Владимира Орловского в Киеве. Фото из открытых источников
В советское время здесь размещался санаторий «Салют», сейчас в частной собственности. Фото из открытых источников
После капитального ремонта, осуществленного уже в советское время, в комнатах сохранились изысканные лепные розетки, а на первом этаже белый кафельный камин с терракотовой вставкой путти, на втором этаже также сохранились две кафельные грубы производства известной кирки. style=»text-align:justify;»>В Киеве Владимир Орловский принял участие в деятельности школы рисования Николая Муравей, а также стал одним из организаторов Киевского художественного училища. p>
ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК И ЗЯТЬ
На картине «Прогулка» художник изобразил себя рядом с зятем Николаем Пимоненко. Фото из открытых источников
Переезд в Киев известного академика живописи стало знаковым событием для тогдашней художественной жизни Киева. Дом Орловских стал настоящим центром культуры того времени. Среди гостей художника часто были его известные коллеги: Сергей Светославский, Харитон Платонов, Владимир Менк, Вильгельм Котарбинский, Илья Репин и другие.
По советам и наставлениям известного художника часто обращались молодые художники, некоторые становились учениками. Одним из них был Николай Пимоненко, часто сопровождавший своего учителя на этюдах. Во время одного из гостевых визитов, он влюбляется в юную дочь своего учителя — Александру.
Николай Пимоненко «Портрет жены Александры». Фото из открытых источников
«Милая, простая и веселая, год назад закончила гимназию… В нашей семье ее очень полюбили», — писал Николай Пимоненко о своей будущей супруге.
В 1893 году после свадьбы, молодые супруги поселились в небольшом флигеле усадьбы Орловских, стоявшего посреди роскошного сада. Там же находилась также мастерская, где много лет работал Николай Пимоненко. -prirodi-3bba6a3.jpg» alt=»Владимир Орловский — выдающийся академик живописи и песенник украинской природы» />
Николай Пимоненко – портрет дочери Раисы. Фото из открытых источников — выдающийся академик живописи и попеватель украинской природы» />
Николай Пимоненко «Портрет дочери Ольги» Фото из открытых источников
М.Пимоненко «Портрет сына Николая» Фото из открытых источников
В браке родилось трое детей: дочери Ольга, Раиса и сын Николай.< /p>
В лице своего тестя, Николай Пимоненко нашел мудрого наставника, Орловский воспитывал у своего младшего коллеги интерес к природе, учив его мастерски передавать ее разные состояния. Их объединяла общая тема: природа и быт украинского народа, ставшая доминантой в творчестве обоих художников. >
В.Орловский «На водопой» 1910 год. Фото из открытых источников
С возрастом состояние здоровья художника резко ухудшалось, из-за обострения туберкулеза он часто ездил на лечение в Италию. Страшным ударом для него стала внезапная смерть любимого зятя, умершего весной 1912 года от тяжелой болезни печени. Для улучшения состояния отца, Александра Владимировна будет сопровождать его в Италию.
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Владимир Орловский умер в феврале 1914 года в городе Нерви в Италии, пережив на Николая Пимоненко на два года. Гроб с телом художника перевезен в Киев и похоронен на Лукьяновском кладбище…
Могила художника на Лукьяновском кладбище. Фото из открытых источников
Творческое наследие Владимира Орловского представлено в Национальном художественном музее Украины. В пейзажном зале постоянной экспозиции экспонируются несколько работ художника, среди которых самая известная картина «Затишье» 1890 года. Всего коллекция НАХМУ насчитывает 17 произведений живописи и 12 графических работ художника.
В 2016 году музейная коллекция пополнилась важной работой Орловского . Это одно из самых ранних известных на сегодняшний день произведений Орловского, написанное в студенческие годы во время его пребывания в крымском имении князей Воронцовых в Алупке…
Несмотря на то, что имя я этого выдающегося художника известно преимущественно искусствоведам, созданные более столетия назад пейзажи Орловского остаются яркой страницей в развитии художественной культуры, дарят поклонникам классического искусства незаурядное эмоциональное и эстетическое наслаждение.
Татьяна АСАДЧЕВА