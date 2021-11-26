Владимир Бондаренко: «Принятый в „турборежиме“ закон о столице может привести к коллапсу в Киеве»
Владимир Бондаренко. Фото: Борис Корпусенко
Впервые парламентарии хотят принять закон о столице по специальной сокращенной процедуре рассмотрения, что противоречит Конституции Украины. По этому законодательству Киев будет жить в течение следующих десятков лет. Киев нуждается в новом и современном Законе о столице. Однако его принятие наспех, без широкомасштабного экспертного и общественного обсуждения, может привести к коллапсу в столице.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Ведь любая запятая, неправильно выписанный срок или проблемы в воплощении закона в жизни скажутся на всех сферах столичной жизнедеятельности: от медицины до транспорта, а значит, могут привести к коллапсу в Киеве.
«Более того, закон о столице не должен быть инструментом политической борьбы, он должен соответствовать Конституции Украины, учитывать лучшие европейские практики местного самоуправления.
Например, Киев становится единственным городом в Украине, где префект может наблюдать за действиями городского головы. Через закон о столице пытаются внести изменения в Закон о местном самоуправлении и ограничить управленческие возможности депутатов местных советов. Это является опасным прецедентом для местного самоуправления по всей Украине», — отметил Владимир Бондаренко.
Также закон в нынешней редакции, в случае его принятия, может коллапсировать управление районами Киева и привести к существованию параллельных структур управления в столице. А передача определенных полномочий с городского уровня на уровень Кабинета Министров Украины вообще выглядит непонятной и немотивированной.
«Когда мы говорим о законе, по которому все киевляне должны жить следующие десятилетия, его невозможно принять „с кондачка“. Нужно выйти к людям и спросить, что именно им нужно от этого законопроекта и чего хотят именно они. Особенно учитывая то, что на прошлогодних местных выборах жители столицы четко показали кому они доверяют руководство Киевом, и пренебрегать их выбором нельзя», — подчеркнул Владимир Бондаренко.
По словам Владимира Бондаренко, все больше национальных экспертов и международных партнеров Украины выступают с предложениями доработать законопроект о столице с учетом противоречия как Конституции Украины, так и Европейской хартии местного самоуправления.
На прошедшем пленарном заседании Киевсовета, которое состоялось 18 ноября, городские депутаты обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины относительно ситуации вокруг законопроекта «О городе Киеве— столице Украины».
В то же время Европейская хартия местного самоуправления определяет, что в процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно касающимся органов местного самоуправления, должны проводиться консультации своевременно и должным образом.
Свое видение по поводу законопроекта о столице выразила депутат Киевсовета, Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»