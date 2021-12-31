Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Новым годом

magictr | 31.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Владимир Бондаренко поздравил киевлян с  годом

Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Новым годом. Фото: КГГА

Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Бондаренко пожелал, чтобы на пороге года все несогласия остались в прошлом.

«Я хочу каждому, чтобы следующий год стал лучше прошлогоднего, а в домах всегда были уют и тепло. И главное, чтобы все были здоровыми, а в Украине царил мир. Желаю каждому человеку много счастливых моментов, удачи и побед. Городские власти прилагают максимум усилий для улучшения благосостояния и повышения уровня жизни представителей территориальной общины. С Новым годом и Рождеством Христовым»,— обратился Владимир Бондаренко.

Также Владимир Бондаренко анонсировал, что в 2022-м городские власти расширят возможности для реализации общественных инициатив, чтобы киевляне смогли воплотить свои перспективные проекты.

Кроме того, заместитель городского председателя в видеообращении с помощью жестового языка поздравил людей с нарушениями слуха.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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