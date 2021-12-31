Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Новым годом
Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Новым годом. Фото: КГГА
Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Бондаренко пожелал, чтобы на пороге года все несогласия остались в прошлом.
«Я хочу каждому, чтобы следующий год стал лучше прошлогоднего, а в домах всегда были уют и тепло. И главное, чтобы все были здоровыми, а в Украине царил мир. Желаю каждому человеку много счастливых моментов, удачи и побед. Городские власти прилагают максимум усилий для улучшения благосостояния и повышения уровня жизни представителей территориальной общины. С Новым годом и Рождеством Христовым»,— обратился Владимир Бондаренко.
Также Владимир Бондаренко анонсировал, что в 2022-м городские власти расширят возможности для реализации общественных инициатив, чтобы киевляне смогли воплотить свои перспективные проекты.
Кроме того, заместитель городского председателя в видеообращении с помощью жестового языка поздравил людей с нарушениями слуха.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»