Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Крещением Господним
Праздник Крещения Господня. Фото: Борис Корпусенко
Заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко пожелал всем благополучия, мира и крепкого здоровья. И подчеркнул, что нырять в прорубь нужно только в безопасных местах.
Приветствую киевлян с Крещением Господним. В этом году городские власти обустроили безопасные локации для купания сторонников традиции погружения в воду. Призываю всех выбирать специально оборудованные локации, где есть специалисты спасательной службы и очередные медики. Не следует погружаться в местах, где будет отсутствовать возможность быстро оказать медицинскую помощь»,— подчеркнул заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Напомним, на праздник Крещения в коммунальном предприятии «Плесо» в пределах Киева обустроили 16 локаций. На каждой из с 9:00 до 18:00 будут чередовать спасатели и будут работать медпункты.
Также сегодня, 19 января, по Киеву будут ездить цистерны с освященной водой. Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам, которые будут расположены по многим адресам.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»