Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Днем Соборности Украины
Владимир Бондаренко поздравил киевлян с Днем Соборности Украины. Фото: Даша Гришина
Заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.
День Соборности Украины отмечают ежегодно, 22 января, днем провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.
По словам Владимира Бондаренко, 103 заключалась в объединении украинского народа за пределами имеющихся на то время границ и политических флагов. гражданской консолидации Украина выбрала свой путь — непреклонного национального консенсуса и безусловного и непрерывного общественного диалога. После слияния украинских земель каждый враг становится общим украинским врагом и против его посягательств должны совместно стать все украинцы. Эти слова министра УНР Никиты Шаповала, сказанные тогда в 1919 году до сих пор являются актуальными», — отметил Бондаренко. партийного цвета является залогом становления и развития страны.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»