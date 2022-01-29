Владимир Бондаренко почтил память погибших в битве под Крутами
Уложение цветов возле памятника Героям Крут. Фото: КГГА
Заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета выразил свое уважение и уважение героям, отдавшим жизнь ради своего народа и будущего Украины.
По случаю Дня памяти Героев Крут сегодня, 29 января , состоялась церемония возложения цветов к памятнику на Аскольдовой могиле.
В церемонии принял участие и заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
«104 года назад вблизи железнодорожной станции Круты, что на Черниговщине, добровольческий студенческий шалаш вступил в неравный бой с большевистскими войсками. Эти юноши защищали свое право и желание жить в независимой стране, свободной от большевистской оккупации. Благодаря отваге украинских патриотов наступление врага было остановлено на несколько дней. Это дало возможность украинской делегации заключить Берестейский мирный договор. Это героическое и одновременно трагическое событие стало новым этапом национального пробуждения украинцев. Подвиг и пример киевских курсантов и бойцов свободного казачества под Крутами навеки останется в истории как символ любви к Украине и национальной чести», — отметил заместитель городского председателя — секретарь Киевского городского совета. Напомним, что события туристический маршрут из Киева.
А ще до Дня памяти Героев Крут столичный музей устроит урок для молодежи.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>