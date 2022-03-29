Владимир Бондаренко: «Остановить орков сегодня в Украине — это не дать им завтра напасть на европейские города»
Владимир Бондаренко. Фото: КГГА
Заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сегодня обратился к мерам городов Европы.
Сегодня, 29 марта, состоялась онлайн-конференция «Единение местного самоуправления мира для благополучия людей и мира» с представителями муниципалитетов Скандинавских стран, Балтии, Бельгии и Нидерландов.
От имени Киева в нем принял участие городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Как отметил Владимир Бондаренко, уже больше месяца длится полномасштабная, кровавая война, которую развязала россия против Украины. В центре Европы вражеские самолеты бомбят мирные города, обстреливают их ракетами и градами. Почти половина городов Киевщины разрушена, неустанно уничтожают Харьков, Чернигов, Мариуполь. Тысячи убитых мирных жителей, более сотни убитых детей, 10 миллионов людей вынужденно покинули свои дома. Уже сегодня Европа испытывает пока только экономические последствия российской агрессии.
«Трудно передать словами ощущение, когда ты просыпаешься ночью от взрывов. Когда от взрывов просыпаются дети. Когда в мирный жилой дом на Святошине или Позняках, Соломенке или Осокорках попадает ракета, унося твою жизнь. Когда такая же ракета попадает в торговый или медицинский центр. Это происходит на глазах всего демократического мира, в нескольких сотнях километров от европейских городов, с людьми, многие из которых имеют знакомых в соседних странах. И поэтому все это касается каждого в Европе — я хотел, чтобы это все четко осознали!
Если мы не остановим агрессора, не погасим пожар, он перевернется и на европейские города. И поэтому мы призываем иностранных партнеров к решительности и совместным действиям. 86% россиян за войну с Европой — это означает, что сегодня россия воюет не только с Украиной — она воюет со всем цивилизованным миром», — подчеркнул Владимир Бондаренко.
Заместитель городского головы подчеркнул, что враг рвется к сердцу нашего государства — Киева, пытается взять его в кольцо, осаду, которую уже месяц держит в осаде Мариуполь. Стремится его уничтожить, как уничтожает Харьков. Наносит по нему постоянные удары, как по Львову и Ивано-Франковску.
«Но должен твердо сказать — мы Киев не сдадим. Несмотря на это — город живет и работает. Киевский городской голова Виталий Кличко, как и многие мэры других украинских городов, выполняют свою работу и несут ответственность на местах.
Киев и все города Украины получают помощь от стран Европы, гуманитарные грузы, все самое необходимое, лекарства, поддержку для наших ребят из территориальной обороны. Это очень важно и нужно. И я прошу европейские города и в дальнейшем, пока продолжается эта война, такую помощь нам оказывать, не уставать реагировать на наши просьбы и запросы.
Я твердо уверен — мы победим! Наши военные удерживают фронт. Они устойчивы и смелы. Повторюсь — они защищают не только наши, но и европейские города.
Для того, чтобы отстоять Украину и не пустить врага дальше в Европу, им нужно современное оружие. Нам нужны те решения, которые позволят закрыть небо над нашими городами. Такие решения зависят от мировых политиков, премьеров и президентов.
Во-вторых, нужны санкции — это тоже зависит от политиков, премьеров и президентов. Отдельное давление — на компании, которые продолжают вести бизнес в России и таким образом финансируют российские бомбы на наши города. Т
Также важен дипломатический фронт в ЕС для признания права Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Станьте в этой борьбе рядом с нами.
Местное самоуправление — это сила. Когда что-то нужно нашим общинам в мирное время — мы общаемся с центральной властью, лоббируем интересы наших жителей.
Сегодня я призываю европейские города выступить послами и лоббистами. На уровне своих правительств — о закрытии неба над Украиной и предоставлении Украине оружия. На уровне бизнеса — чтобы наконец-то Metro, Henkel, BASF (ФРГ), Tesco, Uniliver (UK), Auchan, Danone, Leroy Merlin, Credit Agricole, BNP Paribas, LC Waikiki (Франция), Nestle (Швейцария), Raiffeisen Bank (Австрия ) прекратили финансировать патроны для российских солдат и ушли с российского рынка», — подчеркнул Владимир Бондаренко. и призвал пересмотреть побратимские отношения с городами в России, и к четкой позиции по отношению ко всем россиянам, которые поддерживают войну в Украине и хотят войны в Европе. Пример уже показал Таллин, недавно разорвавший отношения с Москвой и Санкт-Петербургом.
Уже во время онлайн-марафона мэры европейских столиц сообщили, что такие процессы начались.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»