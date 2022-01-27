Владимир Бондаренко обратился к киевлянам в День памяти жертв Холокоста
Памятник в Бабьем Яру. Фото: архив «Вечернего Киева»
Заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета подчеркнул, что в современном мире места для ксенофобии не должно быть.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают ежегодно 27 января. Памятная дата введена решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году.
Именно в этот день 1945 года были освобождены узники крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау .
В годы Второй мировой войны жертвами нацистской политики, направленной на истребление народов и групп, которые нацисты считали неполноценными, стали 6 миллионов евреев. С них 1,5 миллиона были с территории современной Украины.
«Мы помним об этих ужасных временах и поступках для того, чтобы больше никогда не допустить таких ужасов. Каждый из нас обязан бороться против любых проявлений дискриминации: расовой, этнической, религиозной и т.д. Ведь все люди должны служить идеалам добра, а не безумным идеологиям. Вечная память погибшим!»,— сказал заместитель городского головы—секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>