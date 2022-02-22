Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

magictr | 22.02.2022 | Новости | Комментариев нет

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Вкусные прилавки: фоторепортаж

фото Бориса Корпусенко

В эти выходные в Дарницком районе по ул. Ревуцкого состоялась сельскохозяйственная ярмарка.

Сельскохозяйственные ярмарки любят посещать киевляне. Ведь именно на них всегда возможно приобрести свежие фермерские овощи и фрукты, мясо, колбасы, мед, зелень, яйца. /02/smachni-prilavki-fotoreportazh-znbspkiyivskogo-jarmarku-4c5379b.jpg» alt=»Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки» />

Пообщавшись с продавцами узнали, что ранние овощи в столицу везут из теплиц, расположенных в Киевской области. Валентина и Сергей — фермеры из Красиловки Броварского района каждое воскресенье привозят в столицу свежую зелень и огурцы. Размер их теплицы 90 м в длину на 9 м в ширину.

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Валентина жалуется, что рост цен на газ, влияет на себестоимость тепличных овощей, они, к сожалению, будут дорожать. Чтобы сохранять уровень цен на зелень — уменьшают пучок. В этот раз на ярмарке пучок зелени: петрушки, укропа или зеленого лука, стоил от 15 до 20 грн. Мед на ярмарку привозили из Ровенской и Черниговской областей.

Вкусные прилавки: фоторепортаж с  /p></p> <p> В период ухудшения эпидемиологической ситуации пользуются спросом перетертая с сахаром ягода: облепиха, малина, красная смородина. Продавцы все соблюдают масочный режим. Посмотреть на ассортимент ярмарки можно на фотографиях Бориса Корпусенко.</p> <p style=Ранее мы публиковали репортаж со столичной ярмарки, рассказывая о сырах из Гуцульщины и душистой выпечке.

Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

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Вкусные прилавки: фоторепортаж киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

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Вкусные прилавки: фоторепортаж с&nbsp

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Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

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Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с&nbsp

Вкусные прилавки: фоторепортаж киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с&nbsp /p></p> <p><img class=

Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с&nbsp

Вкусные прилавки: фоторепортаж киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с&nbsp /p></p> <p><img class=

Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

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Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

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Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с&nbsp /p></p> <p><img class=

Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с киевской ярмарки

Вкусные прилавки: фоторепортаж с&киевской ярмарки

Вы ктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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