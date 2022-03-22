Вклад в Победу: в киевский музей передали платье связной УПА
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92 летняя Люба Поддубий передала свое платье для Музея войныв Киеве
Зеленое платье связной УПА, которое она передала волонтерам для того, чтобы с его изготовили маскировочную сетку, уже в Киеве.
Раритет станет частью будущей экспозиции в Национальном Музее истории Украины во Второй мировой войне.
Несмотря на боевые действия, комендантский час, эвакуацию и военную службу научных работников , сотрудники Музея войны на днях побывали вЛюбы Пиддубий в городе Здолбунов, что на Ровенщине. Они записали ее воспоминания, получили несколько фотографий, периода 1957-64 годов и «то же зеленое платьице», которое сделало пани Любу известной на всю Украину. В марте 1944 года ее отца и старшего брата убили советские оккупанты. В сентябре того же года Любовь с мамой и младшей сестрой пытались депортировать в Сибирь, однако они. В 14 лет девушка стала связной в УПА, а в 15 ее арестовали и после привычных для советов допросов с пытками. А дальше — ссылка в Магадане без права возвращаться домой… Сейчас она уже очень почтенного возраста, ей 92 года. И вот решила приобщиться к хорошему делу…
«Это платье сшила себе в ссылке. Пусть маскировочная сетка бережет воинов от врагов. Слава Иисусу Христу! Слава Украине!», написано на записке, которая была прицеплена шпилькой к старому-старому платью. Волонтеры решили, что этот раритет нельзя порвать на полоски для маскировочных сеток — он должен быть в музее.
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На ценность платья обратила внимание известная здолбуновская волонтерка и журналистка Богдана Трофимюк, благодаря именно ей эта история стала известна на всю Украину.
«Сначала мы думали передать платье в наш областной краеведческий музей. Но там экспозиция периода вторых освободительных, УПА, репрессий — очень содержательная и хорошая. Поэтому, хорошо, что „Любиное зеленое платьице“ будет в Киеве», — объясняет Богдана Трофимюк.
Увидела историю о платье с Магадана заместитель директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Людмила Рыбченко.
«Можно выдохнуть… Было приложено много усилий, пережито много волнений, но наши желания воплотились в жизнь. Исторические раритеты в Музее, а вместе и уникальная история несгибаемого народа, который на протяжении столетия борется за свою независимость. Поздравление госпожи Люби, здоровье и сил, увидимся после победы! Также большое спасибо Вам, пани Богдано, за Вашу энергию, внимание и государственное мышление. Спасибо, что доверились нашему Музею. Не подведем. К встрече на новой выставке. Итого к Победе», — отмечает Людмила Рыбченко.
У Здолбунов по экспонату ездил сотрудник музея войны Златко Златанов. Он объясняет, что сейчас по свежим следам комплектуют экспонаты для новой экспозиции, которая расскажет миру об этой войне.
«Это платьице — связь поколений и эпох. Свидетельства, что украинцы боролись и борются за свою Свободу и Независимость», — говорит Златко Златанов. , которые хранят и заботятся о коллекциях и фондах. А еще, трансформировали онлайн-ресурсы в информационные и мотивационные порталы. На сайте подводят итоги новой эпохи продолжающейся войны.
«Конечно, мы уже сейчас готовим материалы для новой экспозиции. Она расскажет о Победе. Победу Украины над Злом»,— отмечают в музее.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»