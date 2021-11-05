Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева
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Александр Густелев. Фото: Борис Корпусенко
Густелева уволили из-за затягивания открытия Подольско-Воскресенского моста.
Сегодня утром, 5 ноября, мэр столицы Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА— Александра Густелева из-за затягивания мост. Об уходе Виталий Кличко сообщил во время заседания коллегии, сообщает «Вечерний Киев».
Свое решение Кличко объяснил тем, что работы на Подольском мосту не ведутся должным образом. Напомним, что за этот объект как раз отвечает Александр Густелев, поскольку ему подчиняется транспортная инфраструктура Киева.
«Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что город в конце года «поедет». Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат!» — отметил Кличко. -zvilniv-svogo-zastupnika-oleksandra-gustyelyeva-a0e382d.jpg» alt=»Виталий Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева» />
Виталий Кличко во время заседания коллегии Он также заверил, что все, что потребовалось, чтобы завершить работы для запуска автомобильного движения, было обеспечено. И финансово, и организационно. При этом заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу.
«У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и нарекания на какие-то проблемы. Поэтому, уверен, нужно менять менеджера проекта. И я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим авторух в конце этого года, — Александра Густелева», — сообщил Кличко.
Александр Густелев во время заседания коллегии Он также попросил Александра Густелева написать заявление на увольнение. Заместитель председателя свое увольнение еще не прокомментировал.
Отметим, что в августе анонсировали, что город откроют для проезда автомобилей до конца года.
Справка: Александр Густелев с 2014 года был заместителем генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор», а с апреля 2015-го занимал должность генерального директора. 24 февраля 2020 года назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Курировал транспортную инфраструктуру Киева.
Елена ПЕТРИШИН, фото Алексей САМСОНОВ «Вечерний Киев»