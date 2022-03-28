Виталий Кличко выступил онлайн на заседании городского совета Флоренции
Виталий Кличко. Фото: прессслужба мэра
Мэр Киева Виталий Кличко, по приглашению итальянских партнеров, выступил онлайн на заседании городского совета Флоренции.
Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.
« Сегодня выступил онлайн на заседании городского совета Флоренции, города-побратима Киева. Рассказал депутатам итальянского города о реальной ситуации и масштаб трагедии, вызванной широкомасштабным вторжением России в Украину. Я подчеркнул, что мы защищаем наши города, наши семьи и будущее своих детей. Боремся за свободу украинского государства, которое Россия стремится уничтожить. А варварство, с которым кафиры трещат Мариуполь, Харьков, Чернигов, пригород Киева, с которым убивают мирных украинцев, современным европейцам, думаю, сегодня сложно представить…»,— сообщил Кличко.
Мэр Киева подчеркнул итальянским коллегам, что Украина сегодня защищает не только свою землю и свободу, а и мир и свободу во всей Европе.
«Я поблагодарил городские власти Флоренции за гуманитарную помощь, оказанную Киеву, за размещение украинских беженцев. И призвал разорвать любые экономические отношения с Россией и усиливать политическое и экономическое давление на агрессора. Также отметил, что верю в то, что этот ужас скоро закончится, Украина победит. И вместе с итальянскими коллегами будем вместе отмечать 55 лет побратимства между Киевом и Флоренцией»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нар Тарасу Шевченко — в День рождения Кобзаря.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»