Виталий Кличко встретился в Киеве с канцлером Австрии

magictr | 09.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Виталий Кличко встретился у&n ;канцлером Австрии

Карл Нехаммер пообщался с мэром Киева.

Карл Нехаммер в знак солидарности и поддержки борьбы украинского народа за свое государство и свободу посетил сегодня столицу.

В ходе разговора мэр КиеваВиталий Кличко отметил необходимость усиления экономического давления на Россию— более строгих санкций, прекращении экономических отношений с агрессором.

«В частности, нефтяное, энергетическое эмбарго на российские энергоносители. Потому что полученные средства Россия вкладывает в оружие, армию, в войну. Вкладывает в уничтожение Украины и мирных украинцев, — сообщил Виталий Кличко. — Какие еще показания нужны цивилизованному миру после зверств россиян в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле?! После того ада, в которое орки превратили Мариуполь? После разрушенных городов и сел, постоянных обстрелов жилых кварталов».

Он отметил, что это — геноцид украинского народа, который цинично и безжалостно делает Россия. И это нужно остановить! Совместной позицией и усилиями партнеров, посредством Украины — военной, экономической, политической. Рассчитывает Украина, в частности, и на поддержку партнерами ее членства в ЕС.

Также сегодня мэр Киева рассказал французскому философу, писателю и политическому журналисту Бернару-Анри Леви об обороне столицы и киевлян. Это войдет в ленту о несокрушимости Украины.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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