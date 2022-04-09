Виталий Кличко встретился в Киеве с канцлером Австрии
Карл Нехаммер пообщался с мэром Киева.
Карл Нехаммер в знак солидарности и поддержки борьбы украинского народа за свое государство и свободу посетил сегодня столицу.
В ходе разговора мэр КиеваВиталий Кличко отметил необходимость усиления экономического давления на Россию— более строгих санкций, прекращении экономических отношений с агрессором.
«В частности, нефтяное, энергетическое эмбарго на российские энергоносители. Потому что полученные средства Россия вкладывает в оружие, армию, в войну. Вкладывает в уничтожение Украины и мирных украинцев, — сообщил Виталий Кличко. — Какие еще показания нужны цивилизованному миру после зверств россиян в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле?! После того ада, в которое орки превратили Мариуполь? После разрушенных городов и сел, постоянных обстрелов жилых кварталов».
Он отметил, что это — геноцид украинского народа, который цинично и безжалостно делает Россия. И это нужно остановить! Совместной позицией и усилиями партнеров, посредством Украины — военной, экономической, политической. Рассчитывает Украина, в частности, и на поддержку партнерами ее членства в ЕС.
Также сегодня мэр Киева рассказал французскому философу, писателю и политическому журналисту Бернару-Анри Леви об обороне столицы и киевлян. Это войдет в ленту о несокрушимости Украины.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»