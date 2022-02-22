Виталий Кличко вручил награды участникам Революции Достоинства и семьям Небесной Сотни
Виталий Кличко награждает Вадима Сторожука. Фото: Алексей Самсонов
Сегодня, 21 февраля, в стенах КГГА мэр столицы Виталий Кличко встретился с участниками Революции Достоинства и с семьями Героев Небесной Сотни. Подвиг погибших почтили минутой молчания.
Виталий Кличко вручил 17 благодарностей и 3 почетные грамоты. Также мэр Киева обсудил проблемы, которые волнуют сегодня семьи Героев Небесной Сотни и раненых участников Революции Достоинства.
«В эти дни Украина вспоминает трагические события на Майдане и чтит память Героев Небесной Сотни, которые восемь лет назад отдали свои жизни за европейское будущее, за независимость и достоинство украинского народа. За победу в Революции Достоинства тогда мы заплатили высокую цену. Погибли сто самых преданных патриотов, которые были чьими-то родителями, мужьями, братьями, сыновьями»,— сказал мэр.
Он выразил соболезнования семьям, отметив, что разделяет боль потери с каждым.
«Я понимаю, что боль в сердце будет жить с вами всегда и никакими словами или материальными выплатами его нельзя залечить. Однако важно, чтобы память о наших Героях жила вечно. А мы, как власть, поддерживаем семьи тех, кто отдал жизнь за европейское будущее Украины. А также тех, кто получил ранения. Все, что мы можем сделать, мы шаг за шагом делаем», — сказал Виталий Кличко. >«Когда начался Майдан, мне было 67. Но я вышел бороться против намерений Януковича. Сейчас на пороге 75, и я чувствую, что у меня есть силы оборонять Украину снова!» — говорит мужчина. sotni-daeedfc.jpg» alt=»Виталий Кличко вручил награды участникам Революции Достоинства и семьям Небесной Сотни» />
Николай Подпузко. Фото: Алексей Самсонов
Важно, что город оказывает ежегодную материальную помощь семьям Героев Небесной Сотни и пострадавшим во время Революции Достоинства. А также — ежемесячную помощь детям Героев.
Дополнительно члены семей погибших киевлян-Героев Небесной Сотни и пострадавшие во время Революции Достоинства получают средства на оплату коммунальных услуг, средства на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий . В частности, в эндопротезировании, слухопротезировании, протезировании глаза.
За ними также закреплена первая очередь при устройстве в садики. Предусмотрены льготы на питание детей-школьников 1-11 классов.
Город также компенсирует средства за земельные участки, которые предусмотрены этой категории киевлян. Речь идет о около 1 млн грн. Еще члены семей Героев Небесной Сотни получают такие же льготы, как и участники АТО/ООС. Такое решение принял Киевсовет еще в 2016 году. За последнее время город выделил семьям погибших и участникам Евромайдана 19квартир. -revoljuciyi-gidnosti-tanbsprodinam-nebesnoyi-sotni-be8be85.jpg» alt=»Виталий Кличко вручил награды участникам Революции Достоинства и семьям Небесной Сотни» />
Общее фото с участниками. Фотография: Алексей Самсонов
На прошлой неделе в киевской мэрии также приветствовали участников и семьи погибших в Революции Достоинства. Тогда медик Майдана рассказал «Вечернему Киеву» о том, как в день расстрела оперировал более полусотни человек.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»