Виталий Кличко вручил ключи от кроссоверов ветеранам АТО
Виталий Кличко и ветеран АТО Вадим Свириденко. Фото: Борис Корпусенко
Шесть воинов АТО, потерявших конечности во время боевых действий на Донбассе, получили от города автомобили KIA Sportage.
Ключи от новых кроссоверов вручил ветеранам мэр Киева Виталий Кличковместе с заместительницей главы КГГА Мариной Хондой. Мероприятие, посвященное Международному дню людей с инвалидностью, которое Украина отмечает вместе со всем мировым сообществом 3 декабря, состоялось на стоянке во дворе КГГА.
Виталий Кличко и Марина Хонда авто
«Низкий поклон каждому, кто защищает наше государство, защищает его территориальную целостность и независимость. Я должен передать от городской общины ключи от автомобилей, приобретенных в рамках социальной программы „Забота. Навстречу киевлянам“, настоящим патриотам, ветеранам АТО. Понимаю, что никакие слова и ценные подарки не вернут нашим воинам потерянное на русско-украинской войне здоровье. Но город и дальше будет делать все возможное, чтобы облегчить жизнь нашим защитникам», — сказал Виталий Кличко.
Фото напоминание
Мэр Киева также рассказал, что каждый автомобиль — индивидуальный и специально оборудованный для нужд отдельного владельца. После этого Виталий Кличко вручил ключи от машины сержанту 25-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» Дмитрию Котову, санинструктору 128-й горно-пехотной бригады Вадиму Свириденко, бойцу 30-й отдельной механизированной бригады. штурмового батальона «Айдар» Ильи Шувалову. ato-fce098e.jpg» alt=»Виталий Кличко вручил ключи от кроссоверов ветеранам АТО» />
Ветеран АТО Дмитрий Котов
Шестой автомобиль должен был получить Герой Украины Владимир Жемчугов, который взорвался на мине в Луганской области, потерял обе кисти, зрение и почти год провел в плену боевиков. Впрочем, сейчас он находится на реабилитации в больнице в Германии. Так что машину для Жемчугова приехал забрать его собрат, «киборг» Руслан Боровик.
Кстати, бойцы, получившие тяжелые ранения на войне, а некоторые из них учились заново ходить на протезах, не потеряли ни силы духа, ни чувства юмора. Ребята постоянно шутили и делали селфи на фоне новеньких авто. Впрочем, машина для каждого из них — не роскошь, а действительно крайне необходимое средство передвижения. vruchiv-kljuchi-vid-krosoveriv-veteranam-ato-9ca1c9b.jpg» alt=»Виталий Кличко вручил ключи от кроссоверов ветеранам АТО» />
Вадим Свириденко под Дебальцевым получил обморожение рук и ног, попал в плен, увольнение оказался в операционной, где ему ампутировали кисти и стопы
Да, Дмитрий Котов, который в декабре 2016 года во время выполнения боевого задания взорвался на вражеской мини возле села Троицкое в Луганской области и остался без обеих ног, рассказал «Вечернему Киеву», что авто ему необходимо не только решить. помощи собратьям, получившим тяжелые ранения в боях.
«В моем состоянии авто просто необходимо. Раньше приходилось просить друзей, родственников, чтобы подвезли в больницу или куда-нибудь. Наконец-то не буду никого отрывать от других дел и сам буду ребят возить. Благодарен всем, кто приложил усилия, чтобы мы могли свободно передвигаться по городу и всей Украине. Это для нас очень важно»,— сказал «Дмитрий Котов, который, кстати, попал в книгу рекордов Украины, поднявшись в 2018 году на протезах на Говерлу.
Автомобили KIA Sportag приобрели в рамках программы «Забота»
Марина Хонда и Вадим Свириденко
Фото в память
По словам директора Киевского городского центра помощи участникам АТО Георгия Кунаха , ветераны АТО впервые получили автомобили по городской программе «Забота».
«Год мы занимались этим вопросом — готовили документацию, работали с депутатским корпусом, доказывали, что машины очень нужны нашим бойцам, которые потеряли конечности. Теперь ребята смогут не только свободно передвигаться, но даже работать водителем на своей машине», — сказал Гергий Кунах.
Александр ГАЛУХ, Фото: Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»