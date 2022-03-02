Виталий Кличко: «Враг стягивает силы в столицу, но мы готовы к обороне»
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Столичный мэр попросил киевлян без крайней необходимости не выходить на улицы. И не верить дезинформации.
«Друзья! Дорогие киевляне! Враг стягивает силы все ближе к столице. В последнюю ночь обстреливал Белую церковь, продолжались бои в Бучи и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев! — отметил мэр столицы. — Я призываю всех киевлян не терять выдержки. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться!»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что вчера враг атаковал столицу. Две ракеты попали в телебашню. Погибли пять мирных киевлян.
«Я прошу всех, по соображениям безопасности, без крайней необходимости не выходить на улицы. При сигнале тревоги — следовать в укрытие. Соблюдать комендатский час. Она, напомню, длится в городе с 20:00 до 7 утра. В городе установлены блокпосты и укрепления»,— сказал мэр Киева.
Он сообщил, что критическая инфраструктура столицы работает. Общественный транспорт тоже работает. Преимущественно, чтобы перевозить работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Маршруты транспорта — на сайте городских властей. Работает также гуманитарный штаб, создавший город, и собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна.
«И подчеркну: Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел в ни одной из стран, где бывал. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танцами! Держитесь! Вы – герои! Такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов терробороны и всех украинцев — это наша сила! Которую не сломает никто! Итого выстоим! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»