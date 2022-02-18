Виталий Кличко в Мюнхене выступил в земельном Парламенте Баварии
Виталий Кличко в Мюнхене. Фото прессслужбы мэра
Сегодня, 18 февраля, Виталий Кличко примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции, а также встретится с делегацией Сената США и европейскими политиками.
Вчера, 17 февраля Виталий Кличко в Мюнхене выступил в земельном Парламенте Баварии. Он отметил, что через Украину сегодня проходит линия глобального противостояния между демократией и авторитаризмом.
«Украина и украинцы находятся перед реальной угрозой масштабного вторжения на нашу землю российских войск. Более 130 тысяч солдат, тысячи единиц боевой техники, ракеты, находятся в боевой готовности у наших границ, — сказал Кличко. — Вы не увидите паники в Украине. Впрочем, мы хорошо знаем, на что способен российский агрессор, который уже восемь лет ведет войну против Украины», — подчеркнул мэр Киева.
Он напомнил, что, вопреки всем нормам международного права и человеческой морали, Россия оккупировала Крым, часть Донбасса. Нанесен огромный ущерб украинской экономике. Но наиболее ужасно, что жертвами агрессии за эти годы стали более 13 тысяч граждан Украины — военных и гражданских. Десятки тысяч получили ранения.
Виталий Кличко в Мюнхене. Фото пресс-службы мэра
«И это все происходит в стране в центре Европы! В стране, которая высокой ценой отстояла свой демократический путь развития. А Кремлевское руководство не оставляет стремлений возродить то ли Российскую империю, то Советский Союз. Главное в его намерениях — обеспечить свое доминирование в регионе Восточной и даже Центральной Европы. Посмотреть в свою пользу европейский порядок после 1989 года. Ограничить возможности НАТО и ЕС противостоять российской экспансии, подчеркнул Кличко. — Чтобы реализовать свои планы, Путину нужно установить контроль над Украиной. И этот вопрос не только геополитики. Для авторитарной России демократическая, успешная и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина представляет смертельную опасность. — Как доказательство того, что можно строить свою жизнь на других ценностях и принципах, чем авторитаризм», — подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что в 2014 году, после Революции достоинства, украинское общество окончательно отбросило нео-советскую модель развития. Украинцы сделали выбор в пользу демократических принципов, открытой экономики и высоких социальных стандартов.
Вместо этого Россия своими действиями в отношении Украины, начиная с 2014 года, полностью уничтожила систему европейской безопасности. И сегодня пытается навязать европейцам разделение континента на зоны влияния, игнорируя принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Пытается заменить нормы цивилизованного поведения на законы джунглей. Международное право — на право сильного.
Виталий Кличко общается с журналистами. Фото прессслужбы мэра
Виталий Кличко подчеркнул, что нельзя дать агрессору возможность диктовать свою политическую волю, шантажировать Украину и демократический мир. Без этого невозможны стабильность и мир в Европе. Мэр столицы уверен, что агрессора можно остановить.
«Мы видим, что Путин понимает только аргументы, подкрепленные силой. Поэтому к дипломатическим усилиям необходимо добавить существенное усиление санкций против России. И усилить военное сотрудничество партнеров с Украиной. Я хочу подчеркнуть это, именно здесь — в Германии. Стране, которую я очень уважаю и которая была для меня вторым домом, — заметил Кличко. — Да, санкции могут иметь негативные последствия и для тех стран, кто их применяет. Но это мощное средство, чтобы заставить агрессора остановиться и отступить. Санкции должны быть болезненными для России. Если они смогут предотвратить кровопролитие в центре Европы, разве это не более важно, чем временные бытовые и экономические неудобства?! Пусть задумаются об этом, кто выступает за продолжение реализации «Северного потока — 2». Потому что нельзя декларировать приверженность высоким принципам и усиливать свою энергетическую зависимость от России. Понимаю, насколько сложным для Германии вопрос о поставках оружия в Украину. Но я призываю вас понять, что в Европе сегодня сложилась чрезвычайно опасная ситуация. И она требует чрезвычайных действий!
Никто не сомневается, что Украина является жертвой агрессии. И Украина должна иметь средства, чтобы защищать своих граждан от безжалостной, вооруженной до зубов российской армии. Мы рассчитываем, что Германия сделает шаг в верном направлении. Как поступили наши американские, канадские, и многие европейские партнеры», — подчеркнул мэр Киева.
Кличко отметил, что с начала российской агрессии Украина достигла заметного прогресса в развитии своего оборонного сектора. — Созданы мощные Вооруженные силы, которые ценой больших усилий и героизма украинских воинов сдерживают нашествие одной из крупнейших армий мира.
«Вместе с тем, чтобы эффективно противостоять агрессору, нам нужна масштабная практическая поддержка наших западных партнеров. Это отвечает нашим общим интересам. Ведь без утоления агрессора невозможно построить новую архитектуру европейской безопасности, невозможно развивать сотрудничество между странами Европы на основе демократии. Сильных не атакуют. Их уважают и боятся. Поэтому мы должны быть сильными — весь демократический мир! Чтобы показать, что наши принципы, международное право и безопасность — это не пустые слова. Что мы за них будем бороться и не дадим уничтожить!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Перед выступлением в земельном Парламенте Баварии Кличко пообщался с иностранными СМИ и подчеркнул, что прибыл на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, чтобы донести насколько Украина нуждается в поддержке. >«Ситуация напрягается. Россия не оставляет попыток начать широкомасштабную войну. Сегодняшние обстрелы на Донбассе, разрушенные школа и садик, ранены украинские военные и мирные жители — тому свидетельство, — подчеркнул Кличко. –
Демократический мир должен стать рядом с Украиной. На защиту принципов демократии и европейской безопасности! Нужна общая позиция всех наших партнеров, требуются строгие механизмы для удержания агрессора. Если мир „сдаст“ Украину, это отзовется во всей Европе!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, мэр Киева принимает участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Главной темой конференции станут глобальные вызовы — пандемия и климатический кризис, защита демократии. А также регламентация новейших технологий. Обсуждать во время конференции и активизацию Трансатлантического альянса, растущее напряжение в Восточной Европе, ситуацию в горячих точках мира и роль ЕС в преодолении этих кризисов.
Напомним, 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Варшавы Рафалем Тшасковским. Мэры прибыли в Киев, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с Украиной.
Ранее председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе подчеркнул, что необходимо соблюдать международный порядок и нормы, определенные международным. принципы международного права. Включая, конечно, принципы незыблемости границ и территориальной целостности.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»