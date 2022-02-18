Виталий Кличко в Мюнхене встретился со Светланой Тихановской
Виталий Кличко и Светлана Тихановская. Фото прессслужбы мэра
Мэр Киева Виталий Кличко, участвующий в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Киевский городской голова сообщил, что во время встречи говорили о том, что Кремль пытается отстроить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи — независимые государства.
«К сожалению, Беларусь, сегодня остается под влиянием и в орбите авторитарной России. Также я выразил надежду, что белорусская армия не будет втянута в агрессию России против Украины», — сообщил Виталий Кличко.
Светлана Тихановская выразила поддержку Украине, оказавшейся перед угрозой широкомасштабного вторжения России. И отметила, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности — важная площадка для донесения информации о вызовах, стоящих перед странами и Европой, и для наработки позиций, чтобы эти вызовы преодолевать совместно.
«Я здесь представляю белорусский народ, который уже более полутора лет борется за свободные и честные выборы, за освобождение политзаключенных, зато чтобы иметь право выбирать свое будущее. И сегодня, когда из-за своей слабости режим готов сдать Беларусь в аренду третьим странам, чтобы угрожать Украине, это неприемлемо! Белорусы не хотят быть вовлечены ни в какие военные конфликты. Тем более против наших соседей украинцев»,— подчеркнула Светлана Тихановская.
Виталий Кличко вчера выступил в земельном Парламенте Баварии перед депутатами Парламента и членами правительства Баварии с речью «Украина в опасности
— пора стать рядом». >
Сегодня Виталий Кличко примет участие в официальном открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, а также встретится с делегацией Сената США, конгрессменами и европейскими политиками. После этого вернется в Киев.
К слову, письма и обращения с поддержкой Киева и Украины поступают в столичную мэрию от мэров разных городов мира.
По инициативе мэра Варшавы Рафала Тшасковски, который на днях посетил Киев, 17 февраля в польской столице состоялся марш солидарности с Украиной. 20 февраля такой марш планируют и в Кракове.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»