Виталий Кличко сообщил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области

magictr | 28.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Комендантский час продлится с 21:00 до 6:00.

С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться в Киеве и области на час позже, а заканчивается на час раньше.

Продлится он теперь с 21:00 до 6:00 утра. Об изменениях сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Раньше комендантский час в Киеве и области длился с 20:00 до 07:00.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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