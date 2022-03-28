Виталий Кличко сообщил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области
28.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Комендантский час продлится с 21:00 до 6:00.
С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться в Киеве и области на час позже, а заканчивается на час раньше.
Продлится он теперь с 21:00 до 6:00 утра. Об изменениях сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Раньше комендантский час в Киеве и области длился с 20:00 до 07:00.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»