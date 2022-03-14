Виталий Кличко проверил, как в Печерском районе помогают одиноким киевлянам
Виталий Кличко и работники управления. Фото: КГГА
Мэр Киева посетил управление социальной защиты населения Печерского района.
Сегодня, 14 марта, мэр столицы Виталий Кличко посетил управление социальной защиты населения, что в Печерском районе Киева.
< Во время войны, работники управления активно помогают киевлянам уязвимых категорий. Они вместе с волонтерами ухаживают за одинокими лежащими киевлянами дома и приносят им продукты.
Пищевые и товары первой необходимости центры социальной защиты получают из Гуманитарного штаба, который создал Киев, и от волонтеров.
«Сейчас мы создаем базу киевлян, которые из-за состояния здоровья в любом случае остаются в столице. И на случай, когда в столице, например, не будут работать магазины, мы будем знать точный адрес людей, которых необходимо обеспечить продуктами»,— говорят в управление социальной защиты населения Печерского района.
Работницы расфасовывают пищу. Фото: КГГА
Отметим, что в среднем, в каждом районе Киева помощь социальных служб получают до полторы тысячи человек.
Ранее мэр Киева также проверил работу городских больниц в условиях войны.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»