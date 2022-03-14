Виталий Кличко проверил, как в Печерском районе помогают одиноким киевлянам

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Виталий , как в Печерском районе помогают одиноким киевлянам

Виталий Кличко и работники управления. Фото: КГГА

Мэр Киева посетил управление социальной защиты населения Печерского района.

Сегодня, 14 марта, мэр столицы Виталий Кличко посетил управление социальной защиты населения, что в Печерском районе Киева.

< Во время войны, работники управления активно помогают киевлянам уязвимых категорий. Они вместе с волонтерами ухаживают за одинокими лежащими киевлянами дома и приносят им продукты.

Пищевые и товары первой необходимости центры социальной защиты получают из Гуманитарного штаба, который создал Киев, и от волонтеров.

«Сейчас мы создаем базу киевлян, которые из-за состояния здоровья в любом случае остаются в столице. И на случай, когда в столице, например, не будут работать магазины, мы будем знать точный адрес людей, которых необходимо обеспечить продуктами»,— говорят в управление социальной защиты населения Печерского района.

Виталий Кличко проверил, как  киевлянам

Работницы расфасовывают пищу. Фото: КГГА

Отметим, что в среднем, в каждом районе Киева помощь социальных служб получают до полторы тысячи человек.

Ранее мэр Киева также проверил работу городских больниц в условиях войны.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr